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娛樂

江若琳宣布誕B仔 蕭唯展讚老婆勇敢偉大

【明報專訊】江若琳與老公蕭唯展（Oscar）2018年結婚，去年底宣布造人成功，昨日江若琳在社交網報喜，B仔Owen本月7日已出世，非常健康，重5.8磅。照片中BB頭髮濃密，輪廓分明，其中一張相在睡夢中伸脷，十分可愛。江若琳寫道︰「我們仨的第一張合照。BB包，我哋終於見面啦！我等咗你好耐啦！雖然你比我預期中早咗兩日出現，明明媽媽我book咗餐廳，食餐好，過兩日先施施然生你㗎嘛！唔緊要，以後你嘅人生都可以好似咁，由你自己去決定，我知道呢個係你嘅選擇，我會永遠支持你、尊重你，爸爸媽媽會成為你生命中最強大嘅後盾。你突然間要發動，一切嚟得好快！雖然過程中有少少驚險，但當下我只係知道，我要拼盡所有力氣去保護你，將你平安帶到嚟呢個世界。」

江若琳爆老公十分慌張，但生產整個過程，一直給她很大的支持，在她耳邊打氣叫加油，「然後佢克服晒最驚嘅事，我哋成功啦！」Oscar則說︰「看到什麼是十級痛楚，看到你痛到頭也要爆開了，我分擔不到你的痛，只能按着你頸後說加油，很勇敢，很偉大，辛苦老婆。以後最好的都留給你們，最差的都留給我來撐。」江若琳指BB的出現令她的人生變得太完整和美好。

娛樂組

相關字詞﹕蕭唯展（Oscar） 江若琳

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