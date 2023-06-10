江若琳宣布誕B仔 蕭唯展讚老婆勇敢偉大

【明報專訊】江若琳與老公蕭唯展（Oscar）2018年結婚，去年底宣布造人成功，昨日江若琳在社交網報喜，B仔Owen本月7日已出世，非常健康，重5.8磅。照片中BB頭髮濃密，輪廓分明，其中一張相在睡夢中伸脷，十分可愛。江若琳寫道︰「我們仨的第一張合照。BB包，我哋終於見面啦！我等咗你好耐啦！雖然你比我預期中早咗兩日出現，明明媽媽我book咗餐廳，食餐好，過兩日先施施然生你㗎嘛！唔緊要，以後你嘅人生都可以好似咁，由你自己去決定，我知道呢個係你嘅選擇，我會永遠支持你、尊重你，爸爸媽媽會成為你生命中最強大嘅後盾。你突然間要發動，一切嚟得好快！雖然過程中有少少驚險，但當下我只係知道，我要拼盡所有力氣去保護你，將你平安帶到嚟呢個世界。」