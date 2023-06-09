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娛樂

【開箱】《紳探追緝令》 朱智勳冒牌檢察官伸張正義

【明報專訊】憑韓片《與神同行》、韓劇《屍戰朝鮮》等奠定韓國一線男星地位的朱智勳，去年底主演韓國影視串流平台wavve新片《紳探追緝令》，電影上架前先在當地戲院放映，僅錄得22.4萬入場人次，票房慘淡。《紳探追緝令》剛於5月13日移師影視串流平台Disney+播放，讓港迷都能收看。

偵探團隊鬥智鬥力

Disney+最近引進不少首輪日韓電影，例如《壞媽媽》羅美蘭主演《歸鄉》、《山茶花開時》孔孝真的《醉後的浪漫》、《沒關係這是愛情》趙寅成參演古裝戰爭片《浴血圍城88天》（前譯：安巿城）、木村佳乃的摔角片《爸爸是壞蛋冠軍》，以及橫濱流星與吉高由里子合演愛情悲劇《看不見的愛》。

《紳探追緝令》講述擅長尋人的私家偵探池賢秀（朱智勳飾），某日接到委託，女大學生李珠英（權韓率飾）要求池賢秀陪同，向前度男友取回愛犬。其間池賢秀遭神秘人襲擊，並遭檢察官姜勝俊（李玄均飾）逮捕，罪名是綁架李珠英。姜勝俊押送池賢秀途中遇上車禍，前者重傷昏迷，後者被誤認是姜勝俊，池賢秀為了洗脫嫌疑，決定冒認檢察官，親自找回失蹤的李珠英。

池賢秀追查女方下落期間，遇上真正的檢察官金華珍（崔成恩飾），二人合作查案，揭發李珠英失蹤原因，可能與律師行老闆權道勳（朴誠雄飾）有關。檢察官出身的權道勳，透過造巿及內部交易獲得500億韓圜（約3億港元）巨款，並賄賂政商界人士、安排非法性招待。李珠英正是其中一名受害者，在酒吧遭落藥後遭人性侵。

為了拘捕權道勳，池賢秀開始佈局，找來專業團隊包括偷拍高手趙昌模（姜泓錫飾）、負責跟蹤的趙弼勇（李達飾）及黑客李朗（朴惠恩飾）幫手，池賢秀更親自出馬，利用美男計從檢察廳秘書手上騙取廳長未來4個月行程，藉以找出權道勳下次舉行「性愛派對」的日期。

獵人假扮獵物出現

《紳》片由新晉導演金慶元自編自導，前作《藝術家，重生》走懸疑路線，敘事方式零碎，《紳探追緝令》風格如出一轍，先以倒敘方式，講述金華珍悉穿池賢秀並非檢察官，在盤問過程中，由池賢秀講述遇襲及車禍過程。電影涉及多重騙局，中後段劇情反轉，池賢秀不是為了洗脫嫌疑而假扮檢察官，其實一切都是他設計的局，就連金華珍揭發他說謊，也是預計之中。

池賢秀為向權道勳報仇，從故事開始的李珠英失蹤、姜勝俊車禍、假扮檢察官、遇上金華珍等，全是按照他的劇本進行，目的是奪取權道勳百億韓圜贓款，用作賠償受害者。正如戲中所說「真正的獵人，會以獵物的形象出現」。

著靚西裝等如紳士？

電影全長123分鐘，雖然不斷「扭橋」，卻給人混亂的感覺，加上飾演檢察官金華珍的崔成恩演技未如理想，欠缺正義、強勢的味道，令電影可觀性大減。另一方面，扮演朱智勳團隊的幾位配角，演技雖然不錯，但劇情未有交代他們與朱智勳的關係，感覺只是用來襯托主角的光環。

《紳探追緝令》韓國片名為《Gentleman》，何以稱為「紳士」？看罷全片仍無解釋，唯一線索是朱智勳穿著名貴西裝示人。演技方面，朱智勳與反派朴誠雄皆出色，然而可供發揮地方不多。整體而言，《紳探追緝令》與其他韓國復仇劇沒有太大分別，故事結構及角色設定薄弱，劇情沒有緊張感，就連笑位也欠奉。導演刻意以慢鏡頭拍攝車禍場面，然後特寫主角表情及玻璃碎片橫飛的手法，難免令人覺得重複兼過時。

相關字詞﹕韓國電影 朱智勳 紳探追緝令 開箱

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