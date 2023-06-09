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娛樂

《轟天猛將4》美瑾霍絲積遜史達咸打得癡纏

【明報專訊】史泰龍（Sylvester Stallone）、積遜史達咸（Jason Statham）和上月公開患癌的「蘇聯佬」龍格爾（Dolph Lundgren）等合演動作片《轟天猛將4》（Expend4bles），將於9月22日在美國開畫，昨日公開最新預告片，今集新加盟的《變形金剛》性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）跟積遜的關係成為焦點，二人先談情再動武，結果打得火熱，最後肉帛相見，不識趣的龍哥突然登門拜訪，令積遜相當無癮。

《轟天猛將》系列相隔差不多10年再拍新片，主角如李連杰、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及布斯韋利士（Bruce Willis）相繼離隊，當然亦有新血加入，除了美瑾霍絲還有泰國「拳霸」Tony Jaa、《突擊死亡塔》印尼男星伊戈宇威士（Iko Uwais）等，為今集注入新活力。

提起美瑾霍絲，她跟歌手男友Machine Gun Kelly（MGK）最近復合，愛得比分手前更癡纏，前晚MGK在柏林開騷，她跪在舞台旁邊欣賞，從狗仔隊偷拍現場照片可見，穿著黑色皮褸襯同色背心的美瑾，流露崇拜的眼神外，同時露出鎖骨上「el pistolero」紋身字樣，正是男友暱稱「gunman」的西班牙語。

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