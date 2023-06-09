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娛樂

監製兼主演《擠逼的心房》壓力大陷崩潰 「蜘蛛仔」湯賀蘭停工一年休養

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》主角湯賀蘭（Tom Holland）宣布暫時息影，令粉絲震驚不已。事緣他在Apple TV+新劇《擠逼的心房》（The Crowded Room）扮演人格分裂的槍擊案犯人，已經心力交瘁，加上兼任監製，終於壓力爆煲，因此決定停工一年，希望在女友辛蒂雅（Zendaya）和家人陪伴下，趁機休息然後再戰荷李活。

「蜘蛛仔」湯賀蘭早前慶祝27歲生辰，同日出席其監製兼主演懸疑劇《擠逼的心房》紐約首映禮，跟拍檔雅曼達施菲（Amanda Seyfried）及艾美羅森（Emmy Rossum）有說有笑，當時仍不覺異樣。

新劇今日（9日）在影視串流平台Apple TV+上架，他接受美媒Extra訪問時突然宣布，拍攝此劇讓他經歷人生中最艱苦的時刻，「為了演好角色，我投入一些過去從未試過的情緒，加上兼任監製，每日必須處理各種難題，令到壓力倍增，因此決定暫時息影，讓自己休息一下」。

爭取時間陪伴家人

據湯賀蘭解釋，他喜歡監製的工作，「我對辛勞工作並不感到陌生，甚至可以說是享受，問題是當壓力不斷增加，終於令我崩潰了」。自從去年秋季拍攝《擠》劇，他已暗自決定煞科後必須停工一年，好好休息充電，例如早前他偕《蜘蛛俠》拍檔兼女友辛蒂雅到意大利度假，又跟胞弟柏迪賀蘭（Paddy Holland）到摩納哥欣賞F1賽車，「我跟家人和朋友見面，一起打高爾夫球；我又到花圃購買植物，回家悉心栽種，無論做什麼都好，目的只有一個，就是放鬆自己」。

《擠》劇故事取材自小說《24個比利》，湯賀蘭飾演1979年參與紐約槍擊案而被捕的多重人格疑犯，扮演調查員的雅曼達施菲透過盤問對方，揭開案件背後的驚人真相。

停工無阻《蜘蛛俠4》

湯賀蘭選擇在此時停工，剛好配合時機，還記得索尼電影公司高層兼《蜘蛛俠》系列監製Amy Pascal早前透露，湯賀蘭與辛蒂雅將會回歸《蜘蛛俠》第4集，但因美國編劇公會（WGA）現正發起罷工行動，拍攝計劃被迫暫時擱置，就算湯賀蘭暫時息影，相信亦不會對新片進度構成影響。

相關字詞﹕艾美羅森 雅曼達施菲 辛蒂雅 擠逼的心房 湯賀蘭

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