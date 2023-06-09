音樂劇開鑼 Do姐送果籃 應智越雷有輝騷前示範攬腰共舞

雷有輝開心終於開騷，排練時已想快點享受這個舞台，將成果帶給觀眾。細貓表示以往一人在台上表演較多，今次「一家人」演出，大家抱着享受的心情去玩，如臨場忘詞，其他人都可以幫手。劇中雷有輝挑戰跳舞，笑言：「跳舞是我強項，已記熟舞步，要多謝排舞師，安排一些看上去高難度，但其實簡單的舞蹈。」細貓稱以往跳韓式舞蹈較多，今次有感情線，跟女拍檔陳伊霖有頭貼頭和攬腰親暱互動，「有點緊張，不知如何拿揑，事前要跟導演和演員溝通好」。

細貓被嘲男女通吃

細貓笑言有想過跟雷有輝跳這種舞，話畢即與對方示範「HeHe」共舞。雷有輝笑說：「我有跟導演爭取這個機會，細貓雖然男女通吃，但就是不吃我，可能我是港式，不是韓式。留待part 2吧，希望今次反應好，之後再開part 2。」

問到其個人演唱會延期至何時舉行？雷有輝表示未知，最重要有得做，延期了4次，已習慣，可能先開太極演唱會，目前正在構思，他說太極兄弟會入場支持這個音樂劇。

記者：陳釗