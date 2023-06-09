明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

音樂劇開鑼 Do姐送果籃 應智越雷有輝騷前示範攬腰共舞

【明報專訊】雷有輝、應智越（細貓）、鍾舒祺及陳伊霖等演出一連5場音樂劇《得個夢、冇銀用》前晚在灣仔藝術中心開鑼。開騷前一眾藝人拜神切燒豬祈求順利，並為梁雪瑤與陳伊霖慶祝生日。細貓早前與鄭裕玲（Do姐）拍旅遊節目，Do姐送上果籃和花籃祝賀。

雷有輝開心終於開騷，排練時已想快點享受這個舞台，將成果帶給觀眾。細貓表示以往一人在台上表演較多，今次「一家人」演出，大家抱着享受的心情去玩，如臨場忘詞，其他人都可以幫手。劇中雷有輝挑戰跳舞，笑言：「跳舞是我強項，已記熟舞步，要多謝排舞師，安排一些看上去高難度，但其實簡單的舞蹈。」細貓稱以往跳韓式舞蹈較多，今次有感情線，跟女拍檔陳伊霖有頭貼頭和攬腰親暱互動，「有點緊張，不知如何拿揑，事前要跟導演和演員溝通好」。

細貓被嘲男女通吃

細貓笑言有想過跟雷有輝跳這種舞，話畢即與對方示範「HeHe」共舞。雷有輝笑說：「我有跟導演爭取這個機會，細貓雖然男女通吃，但就是不吃我，可能我是港式，不是韓式。留待part 2吧，希望今次反應好，之後再開part 2。」

問到其個人演唱會延期至何時舉行？雷有輝表示未知，最重要有得做，延期了4次，已習慣，可能先開太極演唱會，目前正在構思，他說太極兄弟會入場支持這個音樂劇。

記者：陳釗

上 / 下一篇新聞