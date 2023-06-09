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娛樂

踢波傷眼禁激動 陳家樂冧爆連詩雅悉心照料

孖連詩雅首度夫妻檔出活動 陳家樂踢波傷眼 眼球後面出血

【明報專訊】陳家樂與連詩雅婚後首次以「夫妻檔」吸金，昨日到中環出席名酒活動。陳家樂全程戴墨鏡，原來他踢波撞傷右眼，入院檢查後，發現眼球後面出血，幸傷勢不嚴重，無需動手術，但要留醫數天觀察。陳家樂笑稱太太連詩雅打兩份工，忙於工作還要照顧他的起居飲食，大讚對方是100分太太。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳家樂被取笑是否被老婆打？連詩雅即呼冤說不關她事，陳家樂解釋是運動時受傷。夫妻做什麼運動如此激烈？陳家樂叫大家不要想太多，只是踢波時撞到，起初不太痛沒理會，翌日起身發現右眼滲血，太太覺得不對路，即約眼科醫生捉他入院檢查，「原來眼球後面出血，要多謝陳太及時捉我去看醫生，幸不算太嚴重，不用做手術，留院幾日觀察」。

連詩雅親自下廚煮兩餐

陳家樂稱最慘是一個月不能運動和有激動情緒，被太太爆他看球賽都要保持冷靜。他說：「多謝太太犧牲，同時打『兩份工』，除工作外，要照顧我的起居飲食。」陳家樂笑稱現時生活有點似退休，食藥後有亢奮反應，每朝六七點起牀，連詩雅煮完早餐給他吃再出門工作。問連詩雅現時老公不能激動，在家是否要著得密實點？她笑言現時很攰，無時間想這些事情，醫生說吃得健康有助加快康復，她早晚兩餐都盡可能煮給老公吃。

陳家樂見太太為自己勞心勞力，承諾一定會「找數」報答，已欠對方歐洲度蜜月，加上連詩雅月底生日，希望能趕及康復一同慶祝；連詩雅希望稍後巡迴演唱陳家樂能陪伴，幫她買多些門票，當「找數」。

陳家樂自願上繳收入

連詩雅談到夫妻檔接job很開心，今次是拍拖至結婚首個一齊工作的商業活動。二人笑稱心情有點緊張，各自化完妝後才會合，感覺有點像婚前一晚。陳家樂笑說拍照時，不知親熱尺度可去到什麼程度。

談到酬勞，夫妻稱是開心價，希望陸續有來，連詩雅最想有人找他們再一起拍旅遊節目，順道為老公「慳荷包」。陳家樂說：「陳生的錢入陳家的錢，陳太的錢就入落連小姐的錢。」連詩雅聞言笑到四萬咁口，「我們無計，公用的」。

結婚至今1個月，陳家樂給太太100分，因他婚後兩星期受傷，要對方勞碌照顧是大考驗。連詩雅則給老公99分，還有1分進步空間，叮囑對方以後運動要小心。

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