獲頒「亞洲影壇非凡貢獻大獎」 古天樂盼親赴紐約領最高榮譽獎

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）獲頒「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，紐約亞洲電影節行政總監Sam Jamier表示：「古天樂創造了屬於他的傳奇，他在引領香港電影走向未來的過程中扮演重要角色，一直保持香港作為創意和商業電影製作中心的地位，鏡頭前後對藝術的熱愛和商業頭腦的結合令人敬佩。」

古仔多謝及開心紐約亞洲電影節頒獎給他，他會繼續為電影做應該做的事，不論演出或製作，希望做得更好，帶給觀眾更多好電影。他主演卓韻芝執導的電影《送院途中》，將於紐約亞洲電影節2023舉行北美首映。

酷熱天氣拍打戲消瘦

古仔昨日與打扮性感的周秀娜、袁澧林、王丹妮及廖子妤出席珠寶品牌店開幕活動。古仔透露頒獎禮7月中舉行，希望可以親身出席領獎及與當地粉絲見面，但要視乎拍戲進度而定。

古仔近日在酷熱天氣下為新片跟彭于晏、洪金寶、林峯等，在街頭拍追逐、打鬥場面，還有槍戰和爆炸戲分，體能大挑戰。古仔說：「拍打戲要穿保護衣很辛苦，沒有中暑，熱到吃不到東西，只飲飲品，加上多通宵戲，不夠瞓，瘦了，但不知瘦了多少磅。」

袁澧林興奮戴2000萬鑽飾

穿上性感吊帶裙的袁澧林與周秀娜分別不慎露出膠紙及Nude Bra。袁澧林佩戴2000多萬鑽飾，笑言身上鑽飾比她還要貴，「未試過戴和收那麼貴重首飾，希望獲公司老闆古天樂送贈」。不怕遭誤會被老闆「照顧」？她改口說：「咁講好啦，我是女性主義者，靠自己努力，收扭蛋已開心，前男友都送過扭蛋和玩具戒指給我。」

廖子妤上車拗柴呻唔抵

撐拐杖現身的廖子妤表示很想講粗口，因日前趕去拍戲又掛住講電話，上車時分心右腳拗柴，「好唔抵，拍動作片受傷就話啫。右腳好腫，睇完跌打、針灸後繼續拍戲，連扮正常行路都唔得，之後第二日勉強行到，今（昨）日勉強著高跟鞋出席」。男友盧鎮業有否照顧她？廖子妤表示有，透露早前第一次確診新冠病毒，發燒至39度，男友到其家照顧，對方因此中招，二人同居了兩星期，但她沒打算繼續同居，「有條件的話，有自己空間比較好，我躁底，驚一齊住嚇走他」。

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