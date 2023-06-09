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娛樂

穿緊身Tee獲讚世界級身材 高海寧︰以後不需著泳衣

【明報專訊】高海寧（高Ling）、林愷鈴及丁子朗等昨日現身澳門出席藝術與科技巡展「星夜花園」開幕典禮。高Ling表示對繪畫有興趣，已儲下幾幅作品，希望將來有機會在澳門舉行個人作品展。大學主修建築系的林愷鈴稱畫建築物圖則較在行，藝術畫功則一般。

高Ling正趕拍無綫重頭劇《新聞女王》，最難忘拍攝大爆炸場面及飛車戲分，非常驚險，估計尚有兩星期便拍竣，之後會聯同黎諾懿到馬來西亞拍旅遊節目，笑言沒收到指示要帶備比堅尼泳衣拍攝，「黎諾懿做了爸爸後，多數講兩個仔，應不會要我穿泳衣拍攝」。最近獲網民大讚穿緊身Tee展現世界級身材？高Ling說︰「多謝大家！既然我穿樽領Tee大家都讚，以後就更加不需要穿泳衣！」她透露稍後要拍新一輯瘦身廣告，所以要繼續努力做運動和食營養補充品，以保持最佳狀態。

林愷鈴創作新歌 望與Ian合作

林愷鈴跟MIRROR成員陳卓賢（Ian）和江生（AK）拍ViuTV劇《冰上火花》已煞科，她稱角色跟過往演過的很不同，都擔心觀眾如何評價她的演技。她現在趁空閒埋首創作新歌，亦希望有機會跟Ian和AK交流音樂，「拍劇期間，我們3人常傾音樂話題，Ian真是音樂才子，很想向他偷師，邀請合作」。

記者︰林蘊兒

相關字詞﹕林愷鈴 高海寧（高Ling）

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