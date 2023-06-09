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娛樂

泰星BKPP香港見面會變「國泰事件2.0」 主持人Jon Jon涉歧視被換走

【明報專訊】憑泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》人氣急升的泰國男星Billkin（BK）、PP Krit（PP），簡稱BKPP。他們日前在香港舉行一連兩場粉絲見面會，但首場爆出擔任主持人的香港KOL Jon Jon涉歧視，掀起風波；有指Jon Jon不讓聽不懂廣東話的粉絲玩遊戲，言詞及態度亦被批評，令台下內地粉絲不停大叫「China」反擊，以表達不滿。此風波登上微博熱搜，《環球時報》微博及多個內地傳媒都有轉發消息。在大批BKPP粉絲要求大會取消跟主持人Jon Jon合作下，前晚第2場粉絲見面會，主辦單位已更換主持及翻譯員。

聽不懂廣東話不能玩遊戲

泰星BKPP兩場粉絲見面會於本周二（6日）及周三（7日）在九展Star Hall舉行，吸引香港、內地、台灣及其他地區粉絲參與。首場見面會的互動環節，任主持人的Jon Jon向說普通話的粉絲表示︰「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲哦！」此言一出，惹來內地粉絲不滿，質疑主持人故意刁難被抽中的內地粉絲，用粵語介紹遊戲規則。有目擊粉絲指BKPP也看不下去，一度上前用英語跟粉絲交流。

台下粉絲不滿 大嗌China

又有出席見面會的內地網民，批評主持人及現場翻譯員阿金，屢次在台上說出疑似歧視內地粉絲的說話，如先問台下有沒有香港人、台灣人，之後才問有沒有中國人，台下即時傳出很多粉絲大嗌「China、China、China」，以及大嗌「只有一個中國」等。

相關片段登微博熱搜

相關片段在內地社交網廣泛流傳，一度登上微博熱搜，《環球時報》微博及多個內地傳媒都有轉發消息。內地網民議論紛紛，又有大批網民到Jon Jon的社交網留言鬧爆。有網民認為是另外一件「國泰事件」，也有網民認為主持人應要考慮及照顧現場有內地粉絲，要說普通話。

事件發生後，不少內地網民要求主辦單位換主持人，有發現前晚第2場的見面會，原本的主持Jon Jon及翻譯員阿金已被換走，改用新城電台DJ James主持及另一名翻譯。內地粉絲稱BKPP一直十分尊重中國，「BKPP以及粉絲一直信奉一個中國的立場，並且他們公司所售商品都標有中國香港，中國台灣」。

主辦方︰接納意見決定換人

主辦單位Applewood昨日回覆《明報》查詢時表示：「首場見面會氣氛很好，當下不覺得有問題。事後主辦方在微博及小紅書看到粉絲的意見，才決定更換主持人。第2場見面會已更換了主持，由新城電台DJ James擔任主持，而翻譯員阿金則與另一名工作人員調換工作崗位。」《明報》記者昨日聯絡Jon Jon，至截稿前未有回覆。

娛樂組

相關字詞﹕香港KOL Jon Jon PP Krit（PP） Billkin（BK） 以你的心詮釋我的愛

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