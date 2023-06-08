【開箱】續談《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》 有機會再問鼎奧斯卡

組蜘蛛俠聯盟備戰

片中提出「蜘蛛俠的宿命」，但主角兼Marvel史上首名非裔「蜘蛛俠」麥爾斯拒絕認命。電影開場時「女蜘蛛俠」桂恩亦曾對麥爾斯表示，無論在哪個宇宙，蜘蛛俠與愛人都沒有好下場，她曾深愛的彼得柏加正是在其懷中逝世，因此雖視麥爾斯為知己，卻不敢變成情人，就是害怕宿命重臨，心靈再次受到傷害。隨着麥爾斯展示打破宿命的英雄氣概，且看下集桂恩會否受到激勵，嘗試勇敢愛下去，令有情人終成眷屬。

片中為了拯救父親，麥爾斯強行使用928號宇宙內的時光機器，準備返回自己所屬的1610號宇宙，豈料陰差陽錯，麥爾斯錯誤降落在42號宇宙，遇上另一個麥爾斯，而令他最震驚的是，這個世界的麥爾斯並未成為蜘蛛俠，而是化身反派潛行者，他把麥爾斯綁起，下一步會怎樣？

另一方面，桂恩為救麥爾斯，決定召喚上集出現的戰友包括中年版彼得柏加、暗影蜘蛛俠和蜘蛛機械人等，組成另一隊蜘蛛俠聯盟，為下一場大戰來臨做好準備。

雖說《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》屬於動畫電影，但本系列以突破常規見稱，因此戲中出現真人版《蜘蛛俠》主角如杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、《毒魔》的雜貨店老闆娘陳太，甚至《韓索羅：星球大戰外傳》男星當奴高化（Donald Glover）扮演的潛行者，也不叫人意外，而且毫無違和感。

影像多變優缺點兼備

如果上集水平足以贏得奧斯卡，今集再下一城，應該毫無難度。本片呈現的多元宇宙，比起MCU任何一部真人演出電影更令人信服；麥奎爾亦示範了蜘蛛俠的真正英雄本色，就是「救人毋須任何理由」。例如他在大橋倒塌前，及時出手救了印度蜘蛛俠的未來外父，卻遭蜘蛛俠2099責難，批評此舉等同破壞歷史軌迹，麥奎爾已不服氣；其後蜘蛛俠2099動員所有同伴阻止麥奎爾離開，只為禁制他再次出手，拯救即將遇襲的父親，導致多元宇宙加速崩潰。麥奎爾拒絕就範，寧願跟所有人為敵，也要貫徹救人天職，這份雖千萬人吾往矣的霸氣，粉絲看罷怎能不感動到喊？

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》雖然精彩卻非完美，顏色豐富影像多變，既是優點也是缺點，七彩斑斕和風馳電掣的畫面，令人目不暇給的同時，亦令部分觀眾頭暈眼花，如何平衡兩者？難度實不下於蜘蛛俠既要救人又要避免多元宇宙崩壞。

上映日期：6月1日