【開箱】續談《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》 有機會再問鼎奧斯卡

【明報專訊】昨日談到Marvel超級英雄動畫《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》續集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)上周四在港上映,並分為上下兩集推出,下集取名《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》,定於2024年3月開畫。