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娛樂

Bossa Nova歌后Astrud Gilberto逝世

【明報專訊】1960年代憑一曲《The Girl From Ipanema》紅遍全球的巴西女歌手Astrud Gilberto，本月5日在美國費城與世長辭，享年83歲。其孫女Sofia在社交網證實噩耗，「我的祖母今天化作一顆星，相伴祖父Joao Gilberto左右」。

1940年在巴西出生的Astrud Gilberto，父親是語言學教授，因此能說多國語言；嫁給Bossa Nova音樂先驅Joao Gilberto後，因緣際會亦成為歌手。《The Girl From Ipanema》由Tom Jobim及Vinicius de Moraes創作，Joao Gilberto以結他跟美國色士風演奏家Stan Getz共同伴奏，會說英語的Astrud雖然沒多少演唱經驗，但成為了主唱，她柔和的聲線，把Bossa Nova這種音樂風格推廣至全球，更贏得Bossa Nova歌后之譽。據報她獻唱的《The Girl From Ipanema》版本，賣出超過500萬張，而且贏得格林美年度錄音，Astrud亦是首名入圍格林美的巴西人，但她被指灌錄該歌只有120美元（約936港元）酬勞。她其後曾與Quincy Jones、Chet Baker及佐治米高（George Michael）等知名音樂人合作，其餘名曲還有《Fly Me to the Moon》及《Far Away》等。《The Girl From Ipanema》是最多人翻唱的歌曲之一，法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）、麥當娜（Madonna）及Amy Winehouse等都演繹過不同版本。

另外，推出過《Autumn》、《Winter into Spring》等專輯的作曲兼鋼琴演奏家George Winston抗癌10年，亦於本月4日離世，享年73歲。

相關字詞﹕Bossa Nova歌后Astrud Gilberto

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