Bossa Nova歌后Astrud Gilberto逝世

1940年在巴西出生的Astrud Gilberto,父親是語言學教授,因此能說多國語言;嫁給Bossa Nova音樂先驅Joao Gilberto後,因緣際會亦成為歌手。《The Girl From Ipanema》由Tom Jobim及Vinicius de Moraes創作,Joao Gilberto以結他跟美國色士風演奏家Stan Getz共同伴奏,會說英語的Astrud雖然沒多少演唱經驗,但成為了主唱,她柔和的聲線,把Bossa Nova這種音樂風格推廣至全球,更贏得Bossa Nova歌后之譽。據報她獻唱的《The Girl From Ipanema》版本,賣出超過500萬張,而且贏得格林美年度錄音,Astrud亦是首名入圍格林美的巴西人,但她被指灌錄該歌只有120美元(約936港元)酬勞。她其後曾與Quincy Jones、Chet Baker及佐治米高(George Michael)等知名音樂人合作,其餘名曲還有《Fly Me to the Moon》及《Far Away》等。《The Girl From Ipanema》是最多人翻唱的歌曲之一,法蘭仙納杜拉(Frank Sinatra)、麥當娜(Madonna)及Amy Winehouse等都演繹過不同版本。

另外,推出過《Autumn》、《Winter into Spring》等專輯的作曲兼鋼琴演奏家George Winston抗癌10年,亦於本月4日離世,享年73歲。