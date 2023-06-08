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娛樂

《母親本色》Netflix收視四連霸

【明報專訊】影視串流平台Netflix前日公布5月29至6月4日收視；《花木蘭》女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導、歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）監製兼主演的動作片《母親本色》，上月12日上架以來，連續4周登上Netflix英語電影收視冠軍，雖然上星期一周收視回落至1648萬觀看小時，依然穩佔榜首，而且以首28天2.29億總觀看時數，成為Netflix史上最高收視英語電影第8位。

《艾蜜莉在巴黎4》被指延期開拍

英語節目方面，阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的《FUBAR》以8803萬觀看小時蟬聯冠軍；本月2日播出第4季下半部分的《命運航班》重新上榜，以3940萬觀看小時，位列第2。《愛你的凱蒂》則緊隨其後，錄得2983萬觀看時數。德國戰爭片《血金之災》、西班牙恐怖片《雙生疑》及丹麥電影《美麗人生頌》分佔非英語電影冠亞季。新上架的哥倫比亞劇《Fake Profile》以7631萬觀看小時，成為非英語節目收視冠軍；韓劇《車貞淑醫生》及《壞媽媽》位列亞季。西班牙劇《絕對緘默》佔殿軍；出爐康城影帝役所廣司主演日劇《核災日月》排第5位。另一部新上架的韓劇《代理公司》，則位列第10。

另一方面，Netflix王牌劇之一《艾蜜莉在巴黎》，第4季原定夏末秋初在法國開鏡，受美國編劇公會罷工影響，現可能延遲兩個月。律政劇《依法犯法》去年在Netflix播出首季叫好叫座，第2季10集分上下兩個部分推出，下月6日先播出第一部分，餘下集數將於8月3日上架。

姜棟元朴正民圍讀《戰，亂》劇本

韓片《分手的決心》導演朴贊郁與Netflix首次合作拍古裝片《戰，亂》，昨日公開演員陣容，除了朴贊郁兼任監製和編劇、《殺錄直播》金相滿執導外，《孩子轉運站》姜棟元、《地獄公使》朴正民和金信祿、《和遊記》車勝元、《勝利號》陳善奎等落實演出，Netflix昨日公開演員圍讀劇本的照片。故事以日本侵略朝鮮時代為背景，講述朝鮮武官之子朴正民與其奴僕姜棟元由好友變成敵人的經過。

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