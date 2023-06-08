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娛樂

與米芝蓮星級大廚酒店過夜 日媒爆出軌廣末涼子否認

【明報專訊】現年42歲日本女星廣末涼子，入行初期憑經典日劇《悠長假期》純情形象深入民心，再婚並育有3名子女的她，去年獲頒演藝界最佳媽媽獎；雜誌《週刊文春》昨日圖文並茂報道，今年3月及5月廣末先後光顧鳥羽周作擔任主廚的米芝蓮星級餐廳，其間有說有笑表現親暱，本月3日二人更前後腳進入某高級酒店，翌日凌晨3時廣末率先回家，早上9時鳥羽在工作人員掩護下離開，不倫戀情因此曝光。

出道近30年的廣末涼子，拍罷日劇《悠長假期》、《Beach Boys》及法國片《青芥刑警》後，2003年在人氣登頂之際突然宣布與模特兒岡澤高宏奉子成婚，翌年誕下長子，2008年離婚；相隔兩年再嫁給藝術家Candle JUNE，育有一子一女。事業家庭兩兼顧的廣末昨日卻爆出婚外情，不倫對象是同樣已婚的米芝蓮星級廚師鳥羽周作，事件震驚演藝及飲食界。截稿前為止，廣末所屬經理人公司仍未有回應。

目前任職東京代代木法國餐廳「sio」主廚的鳥羽周作，已婚亦有孩子，兩年前曾邀請廣末涼子擔任其雜誌專欄的特別嘉賓，分享飲食心得，並把二人合照上載到社交媒體，但未有進一步發展關係。直至今年3月，《週刊文春》記者發現廣末到訪sio餐廳再見現年45歲的鳥羽，二人言談甚歡，並交換聯絡電話。5月，廣末現身鳥羽經營的另一餐廳，男方原本外出公幹，隨即趕返食店跟她見面，而且表現親暱。該雜誌又指，二人多次約會，但為掩人耳目，總會找來工作人員到場，似為防止不倫戀情曝光。

日本另一雜誌《Flash》上月率先刊登廣末與鳥羽的「同車」合照，後者細心護送女方上車，但未能證實二人關係，直至《週刊文春》今期偷拍到二人前後腳進入某高級酒店的照片。事發在本月3日晚上9時左右，戴上帽子並拖着行李箱的廣末首先抵達酒店櫃台登記入住，鳥羽隨後現身，相隔5個半小時後，女方自行離開，男方則在另一名男子陪同下，翌日早上9時辦理退房手續。

本月4日《週刊文春》記者訪問廣末涼子，她坦承跟鳥羽是朋友關係，但否認拍拖，「我們都是已婚」。再問兩人是否出軌？廣末激動回應：「沒有，絕對沒有，我是3名孩子的母親啊！」相比之下鳥羽回覆記者查詢時，神情輕鬆得多，自認跟廣末是「感情不錯的朋友」，被問到會否跟她再婚？鳥羽笑說：「不可能吧？我已經45歲了，她曾是日本最受歡迎的偶像，相信很多男生都想過（跟她結婚），但我沒有這個打算。」緋聞曝光後，鳥羽原定周日（11日）舉行的新書宣傳活動，隨即透過社交媒體宣布取消。

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