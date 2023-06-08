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娛樂

群星賀亞視66周年台慶 61歲陳庭威自誇「年年18歲」

【明報專訊】亞洲電視日前於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，陳啟泰、陳庭威、李龍基、劉錫賢、宮雪花與馬浚偉等出席。

徐小明預告拍另類綜藝節目

亞視行政總裁徐小明率領董事局及管理層舉行啟動禮，盼透過台慶活動令外界更了解亞視未來動向，他直認有壓力，「大家都問有咩搞，其實我最主要目的是激活亞視，一個電視台冇製作就好似虛殼咁。今次『碌卡』叫咗好多朋友幫手，晚宴爆晒人數，多謝大家對亞視的支持」。徐小明透露亞視將製作另類綜藝節目，盼吸引更多觀眾點擊。

61歲陳庭威久未露面，笑言自己「年年18歲」，保持狀態隨時工作，「大家身體健康、快樂就可以，這幾年我在大馬都有做生意。（感情方面？）我仍是自由身，你知以前係『地下情』，唔知邊個咩？咁約出嚟食飯見吓囉」。

陳啟泰再拍亞視節目感興奮

陳啟泰為亞視拍汽車節目，最好是可以帶同太太一齊拍，他稱再為亞視拍節目感興奮，「覺得好似做埋監製咁，我這些老演員會給予好多意見」。擔任表演嘉賓的李龍基拒再談女友上載用手袋裝錢照片一事，稱不想被人誤會，自爆年底結婚，但應該不會大搞，兩個人開心就可以。

娛樂組

相關字詞﹕陳庭威 劉錫賢 陳啟泰 行政總裁徐小明 亞洲電視66周年台慶

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