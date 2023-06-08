姜濤個唱海報曝光 邱士縉為放負解畫

隊友邱士縉（Stanley）日前在社交網以黑底白字表示：「失望之後是什麼？是絕望，現實再一次把你打沉，究竟需要我多大的努力才行？我也不知道了。」他的帖文令很多朋友及粉絲擔心，紛紛留言鼓勵。

Stanley前日發文解釋︰「本身只是單純的抒發情緒，想不到換來大家的打氣和支持，多謝大家。有位前輩說，𠵱家嘅難捱以及磨練，10年之後你睇番，就係你成功嘅重要資產。其實你儲緊嘢！現在考驗你有幾熱愛啦！當你好愛，你就會繼續努力學習，沉澱！收到。」不過他未有透露之前發生什麼事受到打擊。

娛樂組