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娛樂

阿Dee「三兄妹」首聚頭 何啟華盼梁浩朗互相帶挈搵真銀

「翻版阿Dee」Aaron樂做何啟華替身 拒結拜為兄弟
游學修指黃秋生「恐怖」 否認「試當真」有脫粉情况

【明報專訊】ERROR成員何啟華（阿Dee）與被指撞樣的陳海寧（Dee姐）及《全民造星V》98號參賽者「翻版Dee哥」梁浩朗（Aaron）昨日首度「三兄妹」亮相活動，聯同游學修出席在太古城舉行的「閃電俠．神速閃現」展覽開幕禮。阿Dee期待與Aaron在電視劇及電影合作，希望互相帶挈；Aaron笑稱阿Dee若太忙，沒空可以找他做替身。二人稱毋須結拜，因他們一行出來已是兄弟感覺。

阿Dee首次與Aaron出席活動，表示找他們因為配合DC超級英雄片《閃電俠》情節，笑言看到跟自己樣貌相似的人初時有點不習慣，又自爆忘記通知粉絲昨日有活動，感到對不起他們，擔心粉絲不開心。阿Dee期待與Aaron在電視劇和電影方面合作，Aaron笑言阿Dee不得閒時，他可以做替身，對於晉身《造星V》60強，他不肯透露有否被淘汰出局。

阿Dee笑Aaron應一早被foul

阿Dee被問覺得Aaron可以走到多遠？他笑說：「他一世做律師，藝人是副業，盡力而為啦，攞獎未必是最叻，最重要過程，問心無愧。（估他幾時被foul？）佢應該一嚟就被foul，所以佢已經贏晒，仲可以出席活動，我們互相帶挈。」

問Aaron會否與阿Dee結拜為兄弟？他認為沒有需要，他們一起行出來已是兄弟感覺，不過他會請阿Dee吃飯。Aaron表示參加《造星V》沒影響他的大律師工作，安排好時間，睡少一點便可。

蝙蝠俠迷游學修獲大會送贈蝙蝠俠1比6 figure公仔很開心，「我有收藏figure公仔，1比6有10多個，其中5個是蝙蝠俠，對我這種窮人講算多，當然不能與公司老闆古天樂相提並論，他有個倉放滿1比1 figure，我有幸參觀過」。

伙黃秋生演舞台劇嗌恐怖

游學修將於9月與黃秋生合演舞台劇《極地謎情》，他表示和黃秋生見過兩次對劇本，對方好恐怖，已背熟七成對白，「我只記得約三成，他出名熟讀劇本才排戲，我不會有壓力，都是演戲，他不滿意我，即是我仍有進步空間，滿意的話我會很開心，他有過我幾招，亦保持住教我做戲」。演出舞台劇前，游學修會拍黃修平執導的新片，飾演失聰人士，事前花了半年練手語。

否認「試當真」有脫粉潮

游學修的網上平台「試當真」近日推出新劇場《豪哥歌》，以多角度影射現今偶像和追星文化，有指因此流失很多粉絲，游學修否認有「脫粉」情况，「觀眾不知幾喜歡條片，每月觀眾投票最喜歡的片中可反映，完全沒有人鬧，角色扮演沒冒犯任何人，網上消息很多都是假的。（以後會否慎言？）慎言了好耐，我現在好乖」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕游學修 《全民造星V》98號參賽者「翻版Dee哥」梁浩朗 陳海寧（Dee姐）

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