開工鬥早到失敗 Tyson Yoshi讚Do姐快狠準

曾為絕版玩具向母親發脾氣

從小是動漫迷的Tyson Yoshi自認是「毒L」，歷年儲下不少扭蛋、模型、全套漫畫書、人形公仔及遊戲卡等，部分屬限量或絕版，保守估計最少花費6位數字。家中擁有不少心愛珍藏的他說：「儲落的遊戲卡多到可以開舖頭，買了太多figure被母親鬧，後來有自己工作室才搬走。之前有些雕像級figure重達30公斤（66磅），阿媽想偷偷搬開，因為太重搬不走，結果被我發現，她唯有放棄。」

Tyson Yoshi承認有時忍不住用炒價買心頭好，幸女友從沒有阻止，但試過媽媽讓堂弟拿走他的心愛玩具，由於屬絕版，有錢也難再買，令他心痛不已，向母親大發脾氣以示抗議。除追捧動漫，他也沉迷健身，自覺如行上單程路，開始後便不能回頭，自爆有時懶惰少鍛煉，腹肌線條變得模糊便即刻要勤操。

記者：林蘊兒