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娛樂

《銀河修理員》帶政治色彩遭內地音樂平台下架 Dear Jane認重啟內地巡唱 檔期未定

傳Dear Jane今個月江門開騷並獲批文 Tim認有計劃但未定檔期

【明報專訊】樂隊Dear Jane與張天賦（MC）將於8月19日假亞洲國際博覽館演出《拉闊音樂會》，昨日到尖沙嘴出席記者會。Dear Jane歌曲《銀河修理員》曾被指帶有政治色彩，遭內地音樂平台下架；近日他們被指已取得內地批文，將於6月24日到江門舉行演唱會，主音黃天翱（Tim）承認有計劃，但未定檔期。對於未能定檔期是否與歌曲有關，Tim稱不知道亦不會知，要看主辦和公司安排。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Dear Jane與MC出席《拉闊音樂會》記招，透露當晚會組成限定樂隊「DJ/MC」登場，會演繹5種男人的愛情世界。近日網上傳出Dear Jane將於6月24日在江門市舉行演唱會，並流出已獲得的批文。Tim對此表示暫時是有這個計劃，但未定檔期。提到他們的作品《銀河修理員》曾被指有政治意味，遭內地音樂平台下架。問未能定檔期是否與歌曲有關？Tim說：「不知，我們亦不會知，最後要看主辦和公司安排，其實我們這個巡唱因疫情而延期，現在還有6至8場要補開。」

MC求突破 邀Dear Jane跳舞

談到與MC合作開騷，Tim稱MC唱過他們很多歌曲，相信定能撞出火花，笑言：「要逼MC跟我們變成5個人一條心。」MC笑言吸收了之前與洪嘉豪一齊開騷的經驗，跟對方夾得來，相信現在跟誰夾都沒有問題。MC表示未正式開會，未知大家到時會有什麼突破，但他誠邀Dear Jane一齊跳舞。Tim笑稱多年來不少人撩過他們跳舞，「最後沒有一個成功，要看MC怎麼撩我們。撩我們跳舞的人，後來都發覺我們跳舞勁過他們很多，所以放棄了」。MC聞言說：「他們這樣說，我也沒法了。」

Tim被問到有網民發現他日前與太太楊洛婷出席活動攬實對方合照時，疑出現生理反應，笑他們結婚多年仍如此激情。Tim笑言：「咁都被網民看到？我no comment！男人會明白的，我屋企每名成員都很有energy」。

無懼演「呃女高手」被定形

MC除為拉闊演唱會準備，近日獲吳君如推薦拍攝新片《我談的那場戀愛》，飾演騙子呃女仔。他表示很開心有這個機會，一直嘗試在戲劇方面發展，「今次最大挑戰是部分場口要素顏上鏡，希望到時素顏上到鏡啦。相信君如揀我，是覺得我似有點小聰明，符合角色」。

說到君如稱看中他是「呃女高手」，可介意被定形？MC表示不介意，每個人在別人心目中都會有一個形象，「今次角色有很大發揮，說不定大家看完之後，發掘到我更多不同的一面」。與君如有否親熱戲？MC笑言以他所知是沒有；Tim聞言笑稱可即場加的，MC即口窒窒說：「溝通緊。」

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