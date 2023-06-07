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娛樂

【開箱】《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》 敢於打破宿命 才算超級英雄

【明報專訊】Marvel超級英雄動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》叫好叫座，全球票房收逾3.84億美元（約30億港元），更贏得奧斯卡最佳動畫獎；相隔5年，終於推出續集《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse），影迷當然充滿期待，從影評網站「爛番茄」觀眾好感度高達96%，影評人亦給予95%支持可見，大家都應該收貨了。

非裔「蜘蛛俠」闖多元宇宙

相比Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段作品如《奇異博士2：失控多元宇宙》或《蜘蛛俠：不戰無歸》，同樣以多元宇宙為題材的《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，規模更加宏大，劇情更加複雜，角色更加豐富，單是今集出場的蜘蛛俠已超過280個，就算片長140分鐘仍無法把故事說完，因此分為上下兩集推出，下集取名《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》，定於2024年3月開畫。

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》故事設定在上集發生兩年後，講述Marvel史上首名非裔「蜘蛛俠」麥爾斯（沙米摩亞聲演），與其心儀的「女蜘蛛俠」桂恩（希莉辛菲聲演）小別重逢後，被帶到多元宇宙，結識來自不同時空的蜘蛛俠，因彼此立場各異，結果由同伴變成敵人，他必須重新審視成為英雄的意義，才能守護所愛的人。

今集反派是黑點人（積遜舒華文聲演），他本是生活在「42號宇宙」的科學家，在另一反派金霸王旗下實驗室工作，因實驗失敗，吸入大量暗物質，意外獲得自由穿梭時空的超能力。為了某個緣故，黑點人來到麥爾斯身處的1610號宇宙，展開報復行動。另一方面，桂恩因掛念麥爾斯而甘願違規，帶他穿越多元宇宙，結識在928號宇宙上統領蜘蛛俠聯盟的「蜘蛛俠2099」米格爾（奧斯卡艾薩聲演）。諷刺的是，後者雖以正義朋友自居，卻無法說服麥爾斯認同其主張的蜘蛛俠宿命論，最後勢成水火。

版本不同 背景類近

此片提出一個相當有趣的理論，就是「蜘蛛俠的宿命」。雖然在多元宇宙裏，存在各種版本的蜘蛛俠（包括印度蜘蛛俠、搖滾蜘蛛俠，甚至暴龍蜘蛛俠和樂高蜘蛛俠等），但他們都有相似背景，就是任職警官的父親，最後都難逃一死。蜘蛛俠2099認為這是神聖不可侵犯的定律，他們只能默默承受，「你可以選擇拯救一個人，或者拯救一個宇宙」；若罔顧歷史法則而強行改變現實，多元宇宙勢將崩潰。偏偏麥爾斯拒絕認命，明知父親將於兩日後遇襲身亡，他豈能眼白白看着悲劇發生而無動於中？「每個人都教我要怎樣做，但我只想做回自己」。就是這個難分對錯的立場差異，注定彼此將會正面衝突，不是不悲哀的。（明日再續）

上映日期：6月1日

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