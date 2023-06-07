明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

BKPP訪港密會「粉絲」Do姐

【明報專訊】憑泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》人氣急升的泰國男星Billkin、PP Krit（兩人簡稱BKPP），本月6日及7日在港舉行兩場粉絲見面會。BKPP昨日接受本地傳媒訪問，稱期待已久在港開騷，得悉鄭裕玲（Do姐）是他們的「星級粉絲」，透露會與對方會面。

難忘布吉拍落水戲

泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》2020年推出，先後播出兩季，講述男主角對身分認同、青少年焦慮和愛情方面的故事。《以》劇播出後BKPP大受歡迎，兩人開始以「情侶檔」姿態活動，BKPP接受本地傳媒訪問時回憶《以》劇，稱最難忘是到布吉拍外景，經常擔心天氣；其中一場落水戲，二人拍足七八小時，非常難忘。首次來港開騷的BKPP表示心情興奮，沒想過有此機會。BK稱以前來港旅遊，心情輕鬆，今次來港見粉絲，則要全力以赴做足準備。他們透露在見面會除唱歌玩遊戲，還會融入香港文化，帶來不一樣的演出。被問到可知Do姐是他們的「星級粉絲」，BKPP稱已獲安排接受Do姐訪問，知道她是著名演員，很榮幸能見面。

沒計劃加成員組男團

BKPP演而優則唱，推出多首歌曲，有否想過組成男團出道？BK表示若要加入其他成員就沒想過，希望集中在二人的音樂上。BKPP合作無間，坦言非常熟悉對方個性；BK大讚PP可愛，充滿正能量，經常讓身邊的人很開心。被問到對方有沒有缺點，BK苦思一輪後說：「他有嗎？沒有缺點啊！」BK又透露PP吩咐他拿水、拿東西時的樣子特別可愛。PP也禮尚往來，大讚BK做事落力、仔細，是完美主義者，PP說：「相信每個人都有缺點，BK的缺點就是努力隱藏自己的缺點」。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕鄭裕玲 Do姐 泰劇 泰國男星PP Krit 泰國男星Billkin 以你的心詮釋我的愛

上 / 下一篇新聞