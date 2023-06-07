與The 1975主音公開戀情不足1月 Taylor Swift被指閃分 唱失戀歌哽咽

回復單身又忙於巡迴演唱會的Taylor Swift，今年4月在美國納什維爾站的演出，邀請了Matty Healy擔任表演嘉賓。在轉到費城開騷前，兩人被發現到紐約市某餐廳撐枱腳；Matty 又陪伴Taylor到錄音室工作，之後到著名蒲點Casa Cipriani餐廳，被網民再度「野生捕獲」，並把合照上傳到社交媒體，清楚可見二人當時十指緊扣，戀情正式曝光。有報道指Matty完騷後返回女方住所留宿，關係不言而喻。當時有報道指兩人早於2014年曾拍拖，不過很快就分手。

今次兩人重拾舊歡，有報道指Matty Healy已融入Taylor Swift家中，在後者的費城演唱會，有粉絲目擊Matty跟Taylor爸爸Scott Swift十分投契及好傾，兩人更在包廂聞歌起舞。不過亦有消息指自兩人傳出戀情後，部分Taylor粉絲表示不滿，認為Matty過往曾發表不少惹爭議言論。《人物》雜誌引述知情人士稱兩人近日已分手，Taylor跟Matty在一起覺得很好玩，但一切都是很隨意的，兩人現在再不是戀人關係了。

識於微時 愛瑪史東獲贈門票

傳出分手前數天，Matty Healy與所屬樂隊The 1975到丹麥舉行演唱會，其間曾親吻站在台下的男保安員，片段被粉絲拍下，並在網上瘋傳。Taylor Swift巡迴騷在剛過去的周末唱到芝加哥，據報身穿鮮綠色裙子的她，坐在鋼琴前自彈自唱有關失戀內容的《I Don't Wanna Live Forever》，有粉絲其後在社交網指Taylor唱到激動處一度口震震聲線似在哽咽，看來非常傷心。

另一方面，《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）曾觀看Taylor Swift巡迴騷首場演出，她接受雜誌《Vanity Fair》訪問表示，門票其實由Taylor所贈，還大讚對方是無得頂的朋友，「演唱會實在太精彩，我很幸運，因彼此是朋友很久了。我們十七八歲已相識，所以她聯絡我，真的太好，因為我知道她的演唱會門票幾乎不可能買得到」。愛瑪亦大讚Taylor舞台魅力驚人，「我的意思是，要做3個半小時演唱會，真的需要很大耐力，而且她唱了44首歌，面對觀衆依然能維持頂尖活力，我真的沒看過誰可這樣」，愛瑪更謙稱自己絕對沒可能做到，大讚Taylor超級有才華。