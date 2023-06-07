明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

與The 1975主音公開戀情不足1月 Taylor Swift被指閃分 唱失戀歌哽咽

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift今年3月舉行巡迴演唱會前，被指已跟《爭寵》男星祖艾雲（Joe Alwyn）結束6年情，新歡兼英國樂隊The 1975主音Matty Healy上月緊接登場，兩人被發現多次在紐約市出雙入對。這段戀情曝光不足1個月，英美多家傳媒報稱兩人已經分手，雖然未有回應傳媒提問，但Matty日前在音樂會與男保安員咀嘴，Taylor於芝加哥的巡迴騷獻唱失戀歌期間則激動哽咽。

回復單身又忙於巡迴演唱會的Taylor Swift，今年4月在美國納什維爾站的演出，邀請了Matty Healy擔任表演嘉賓。在轉到費城開騷前，兩人被發現到紐約市某餐廳撐枱腳；Matty 又陪伴Taylor到錄音室工作，之後到著名蒲點Casa Cipriani餐廳，被網民再度「野生捕獲」，並把合照上傳到社交媒體，清楚可見二人當時十指緊扣，戀情正式曝光。有報道指Matty完騷後返回女方住所留宿，關係不言而喻。當時有報道指兩人早於2014年曾拍拖，不過很快就分手。

今次兩人重拾舊歡，有報道指Matty Healy已融入Taylor Swift家中，在後者的費城演唱會，有粉絲目擊Matty跟Taylor爸爸Scott Swift十分投契及好傾，兩人更在包廂聞歌起舞。不過亦有消息指自兩人傳出戀情後，部分Taylor粉絲表示不滿，認為Matty過往曾發表不少惹爭議言論。《人物》雜誌引述知情人士稱兩人近日已分手，Taylor跟Matty在一起覺得很好玩，但一切都是很隨意的，兩人現在再不是戀人關係了。

識於微時 愛瑪史東獲贈門票

傳出分手前數天，Matty Healy與所屬樂隊The 1975到丹麥舉行演唱會，其間曾親吻站在台下的男保安員，片段被粉絲拍下，並在網上瘋傳。Taylor Swift巡迴騷在剛過去的周末唱到芝加哥，據報身穿鮮綠色裙子的她，坐在鋼琴前自彈自唱有關失戀內容的《I Don't Wanna Live Forever》，有粉絲其後在社交網指Taylor唱到激動處一度口震震聲線似在哽咽，看來非常傷心。

另一方面，《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）曾觀看Taylor Swift巡迴騷首場演出，她接受雜誌《Vanity Fair》訪問表示，門票其實由Taylor所贈，還大讚對方是無得頂的朋友，「演唱會實在太精彩，我很幸運，因彼此是朋友很久了。我們十七八歲已相識，所以她聯絡我，真的太好，因為我知道她的演唱會門票幾乎不可能買得到」。愛瑪亦大讚Taylor舞台魅力驚人，「我的意思是，要做3個半小時演唱會，真的需要很大耐力，而且她唱了44首歌，面對觀衆依然能維持頂尖活力，我真的沒看過誰可這樣」，愛瑪更謙稱自己絕對沒可能做到，大讚Taylor超級有才華。

相關字詞﹕愛瑪史東 樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞