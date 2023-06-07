兩度開騷腰斬 封「樂壇黑仔王」 張敬軒曾自覺不幸 咬緊牙關衝過去

記者：陳釗

攝影：劉永銳

張敬軒（軒仔）以一身閃爆白馬王子造型登場，與16名舞蹈員一口氣跳唱3首快歌，炒熱全場氣氛。勁歌熱舞後，軒仔向觀眾問好打招呼，單膝跪地感謝每名入場觀眾，笑說：「會展有樣嘢比紅館優勝，就係超時唔罰錢。」觀眾即起哄，軒仔說：「但大家第二日要返工喎，盡量啦。」他稱前晚有種精神分裂的感覺，分不清是去年12月還是今年6月，看回所有的舞台設置，像發了一場夢，不同的是，今次是過去三四年，第一個可以見到大家樣子的演唱會，「安全起見，大家可以選擇戴或不戴（口罩）」。

向受影響歌迷鞠躬致歉

軒仔回想去年12月26日最後一次在這個舞台演出，當晚回家檢測到兩條線確診，「感覺同有BB一樣，有人歡喜有人愁，我很失落、擔心，人生第二次『梅開二度』開騷，同時又很擔心令觀眾失望，因很多人可能看完這個騷便離開香港，又有人特意飛回來看演唱會，我是很怕為人添麻煩，所以向受影響的人說聲對不起」。話畢軒仔90度鞠躬致歉。

軒仔分享中招期間在家一瞓就瞓了兩個月，笑稱家中有長輩未知是否怕他會死，給了些特效藥給他吃，「那隻特效藥是專為中老年人而設，我想快點康復，於是便吃了，但我連續吃了兩日，一點用都沒有，我即刻放心晒，即係我唔屬於中老年人」。他透露當時身體拖了兩個月都未能完全康復，經人介紹向一名快90歲的老中醫求診，對方給他吃了3劑有原隻蛤蚧的中藥便無事，「這半年經歷家人身體發生了些事情，令我更珍惜在台上每一分鐘，珍惜可大聲唱歌給大家聽的機會」。

充滿好奇心 自嘲「網癮中年」

軒仔特別感謝粉絲花心思為他應援，「身為2000年頭入行的歌手，『應援』對我來說很陌生，很多謝大家為我製作各類型的紙紮品，不是……紙製品才對，有時不用那麼破費，折現就得啦」。軒仔表示開騷前一晚離開會展時因塞車令他折返，有機會跟四五名粉絲傾偈個多小時，「我開始了解他們的工作及生活，他們買齊了11場最貴的門票，萬幾蚊，很貴。我望住他們，會問自己是什麼新鮮蘿蔔皮，知道還有人專程飛回來看演唱會，很感恩每名入場觀眾將寶貴的晚上給予張敬軒」。

提到疫下開設網上頻道，軒仔形容自己是「網癮中年」，並說：「給自己40歲的功課，是不想給年紀限制我的好奇心。繼續邁出舒適圈，甚至攞事業『較飛』！」隨即與9男舞蹈員以男團形式跳唱，大擺韓式心心甫士，搞笑以「韓式呼吸」結尾，軒仔笑言：「多謝咁多名舞蹈員一圓我的男團夢，加起來都幾百歲，正所謂我哋唔尷尬，尷尬就係大家。」

確診無得揀 遇挫折要move on

演唱會尾聲，軒仔獻唱新歌《隱形遊樂場》，稱此曲是他倫敦之旅最大收穫，回想今年3月首度在英國舉行了3場演唱會，當時帶着咳嗽，每日擔心能否康復，幸遇到中醫幫忙，他不但康復，聲音還比之前更響亮。

軒仔稱在英國之旅身邊陸續有人確診，甚至上不到飛機，「網民封我為『樂壇黑仔王』，其實疫下有多少人的人生規劃不是一次又一次被打亂？確診第一日好唔開心，第一個星期病得最辛苦，覺得好灰，覺得自己好失敗，點解今次開騷跟上次（紅館騷）一樣，今次仲要係自己確診，上次因為防疫規例被迫暫停，點解我咁唔好彩，但係無得揀，人生很奇妙，慢慢咬緊牙關就可以衝過去」。

軒仔透露騷前藉此勉勵身邊一班過去一年經歷了很多的舞蹈員，無論遇到什麼挫折都要move on，就像今次演唱會，最後開多6場，共17場，所以大家要keep going。軒仔在安歌時，雙膝跪低兼飛吻多謝大家，以《我的天》為演唱會畫上句號。

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