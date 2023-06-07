溫拿8月紅館騷 告別非封咪 阿倫兒子返港捧場 B哥帶鍾懿上台

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

陳友中暑缺席 拍片打氣

溫拿成員阿倫、B哥、葉智強（阿強）及彭健新（健仔）昨日出席《溫拿情不變．說再見Farewell with LOVE》記者招待會，陳友因日前在酷熱天氣下拍特輯中暑缺席，拍片為4子打氣，阿倫睇片時笑說︰「佢塊面歪歪哋，唔係中風嘛。」問到為何在溫拿成軍50年舉行告別演唱會？阿倫表示為顧及不同層面的歌迷，趁各成員仍四肢健全、行得走得，所以提早跟大家分享，「正如曾志偉開生日派對，先影相、切生日蛋糕，因為驚之後醉了什麼都做不來」。他們齊聲表示相交50載是榮幸和福氣，所以特別創作新歌《由始至今》。他們即場獻唱4首歌，為演唱會預演熱身，之後切蛋糕和祝酒預祝演唱會順利。

難定歌單 揀60首歌再篩選

阿倫表示溫拿有很多歌，且各有所愛，所以各自選出喜歡的歌曲，約60首後再篩選，「實在太多歌要唱，到時盡量不說話，留給大器晚成的阿強來講」。問到告別演出會否不捨得？阿倫表示帶着憂而不傷的心情演出，大家則懷着開派對的心情跟他們farewell。會否邀請重要人物上台見證他們告別一刻？健仔想邀請溫拿以前的經理人梁柏濤，阿倫說︰「柏濤為溫拿出過很多力，以及獻過很多計謀推動溫拿發展，真是很感激他。」阿強想邀請陳百祥（阿叻）的弟弟陳百燊。阿B則想帶女兒鍾懿上台，「她一直跟溫拿一起成長，由未懂說話到現在讀大學一年級，演唱會在暑假舉行，她正放暑假，可以跟大家見面」，阿倫大讚鍾懿唱歌進步又聰明。問阿倫會否帶兒子譚曉風上台？阿倫笑說︰「你哋就想，佢唔係呢行，佢係工程師，唔好搞佢，現在亦不在港，到時會返港捧場。我反而想搵阿叻上台，因佢係溫拿前身The Loosers樂隊成員。」

預告售票情况理想會加場

演唱會可有告別儀式？他們稱還未想，但未來只是不以商業性質演出，B哥說︰「我不是封咪，我還要搵食。」阿倫亦表示要還疫情期間做不到的騷債。健仔表示在溫拿告別演唱會後，想培育新樂隊和新人。

演唱會暫時開5場，是否會加場？B哥承認不夠喉，阿倫亦表示一身飛債。目標加幾多場？阿倫說︰「盡力而為，視乎售票情况，紅館沒期的話就加開日場。」阿強幽默說︰「做埋子夜場。」阿倫透露有人正接洽溫拿到內地及東南亞巡演。他們表示可能會在演出前一星期閉關，謝絕應酬。

阿倫自嘲集「脂」廣益 努力收身

阿倫清減少少，跟弗爆的B哥、 阿強及健仔比較，還有一大段距離，問阿倫會否努力收身？他說︰「收身中。（早前網上有張踢波相驚現巨腩？）張相是好耐之前，有一輪的確豐衣足食，別人集思廣益，我就集『脂』廣益。我現在已經減了幾磅，沒有目標，總之開騷時上得台。」B哥說會介紹健康食品給阿倫，好味又不長肉。

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