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娛樂

【開箱】《英式復仇》 貴族千金闖西部報殺子仇

【明報專訊】美國西部題材近年似乎再度興起，《與狼共舞》奇雲高士拿（Kevin Costner）主演劇集《黃石》一連拍了5季，叫好叫座，還會開拍多齣外傳；馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），上月在康城影展首映的，講述1920年代俄克拉荷馬州原住民奧塞奇族發現石油後接連發生兇案，影評人亦讚好。《無聲絕境》女星愛美莉賓特（Emily Blunt）主演新劇《英式復仇》（The English），描述19世紀末英國貴族千金飄洋過海到美國西部報殺子之仇，接連獲美國演員公會、英國電視學院獎等多項提名，早前在Now Studio上架。

開疆闢土盡見人性醜惡

《英式復仇》講述1890年，印第安原住民Eli從美軍退役，準備返回內布拉斯加取回屬地，路經肯薩斯州被黑店老闆Watts生擒，並遭虐打，途經該處的英國貴族千金Cornelia不忍，向Watts提出以現款換取Eli的自由，卻被Watts發現她手提包滿是現金，因而動殺機，放了Eli，讓馬夫把他帶離現場，其實想把殺Cornelia之罪嫁禍Eli。途中Eli遇馬賊，把眾人殺掉後折返報復Watts，再救了Cornelia。後者向Eli表示，準備到懷俄明州找殺害兒子的男人報仇，邀請Eli結伴同行。途中他們救了不懂英語的德國門諾會孤女，又替其垂死母親接生，遇到看來樂於助人的印第安夫婦；然而人心叵測，西部世界危機四伏，身懷巨款的Cornelia真可大仇得報？

此劇另一條線是有英國貴族背景的Thomas在懷俄明州開牧場，多頭懷孕牛遭剖腹殘殺，警長Marshall接手調查，Thomas懷疑是雜貨店老闆David所為。Marshall其後調查附近農夫Timothy殺妻及自殺案，跟Timothy曾是同袍而且住在附近的Billy，問Marshall死者身上可有奇怪印記；Billy太太Martha則與Thomas發生偷牛風波。不久Martha兒子Jed發現父親遭開膛破肚並遭吊死。

《英式復仇》只有6集，去年11月在英國BBC Two首播，美國觀衆同時間可在串流平台Prime Video收看，香港遲了逾半年才由Now Studio購入播放版權。此劇陣容不弱，除了愛美莉賓特飾演Cornelia外，扮演Eli的查斯史賓沙（Chaske Spencer）拍過《吸血新世紀》系列。演戲經驗豐富的《哭泣的遊戲》史提芬里亞（Stephen Rea） 與《貝爾法斯特》基倫軒斯（Ciaran Hinds），分別客串警長Marshall及黑店老闆Watts。劇中景色壯麗，有時像一幅幅圖畫，也勾勒出19世紀末西部世界龍蛇混雜，來自歐洲不同國家的人，都想在美洲大陸開疆闢土，建立自己的事業與家園，不惜犧牲原住民利益，盡見人性醜惡。Cornelia把兩名孤兒交回德國門諾會教徒手上時，獲贈泥土和種子，當時與Eli漸生情愫的她一度拒絕，嘗試向他們解釋，來到美洲開荒其實也在掠奪印第安原住民的資源。這群教徒卻表示該地不屬於任何人，如果真的有主人，也只是上帝，Cornelia聽罷啞口無言。

《黑土飛揚》編導新作

身兼編劇、導演及監製3職的曉高貝力克（Hugo Blick），秉承前作《黑土飛揚》的懸疑推理，《英式復仇》處理劇本也到處懸念，而且故事橫跨近30年，不時出現回憶部分，文戲節奏較慢，不過角色描寫不俗，而且劇情發展到三分之二，幾條支線漸漸匯聚一起，看到清晰的圖像。Cornelia報殺子之仇背後，存在難言的更大悲劇，而且連結到Thomas、Martha等人的命運，讓Cornelia與Eli的愛情顯得更淒美。曉高貝力克寫對白亦有一手，明明要讚Cornelia的美貌，卻沒用漂亮、美麗等形容詞，而是透過她與Eli分道揚鑣，後者教其自衛之道說出來。Eli囑咐她必須把刀放在身邊，來者不善的男人看到她的一張臉，應該有一絲迷惑與猶豫，她必須把握那瞬間攻其不備，保護自己。此劇在爛番茄影評網站專業評分超過八成好評，並非無因。

相關字詞﹕Now Studio劇集 愛美莉賓特 英式復仇

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