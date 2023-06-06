首演美劇《偶像漩渦》 Jennie舞姿意識大膽惹熱議

網民質疑何以接演

該幕講述Jennie與一群舞蹈員在戶外排舞，Jennie穿熱褲及小背心，與兩名男舞蹈員共舞，無論舞姿和意識均相當大膽火辣。有網民認為此劇讓Jennie形象盡毁，指她是代表韓國的藝人，卻拍這種低俗劇集；也有網民表示《偶像漩渦》不適合Blackpink的未成年粉絲收看，稱完全無法理解Jennie接演的原因。另外，亦有網民指以美劇尺度來說，這場面不算誇張。其實美媒對於《偶》劇評價亦不高，指劇中色情場面，只為引起外界關注而已；《人物》雜誌更在標題以「混亂」來形容《偶》劇。