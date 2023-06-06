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娛樂

首演美劇《偶像漩渦》 Jennie舞姿意識大膽惹熱議

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink成員Jennie首次演出劇集《偶像漩渦》（The Idol），伙拍《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）、加拿大樂壇天王The Weeknd主演，並由《毒癮女孩》森里雲遜（Sam Levinson）執導及監製。上月在康城影展首映，播放了首兩集，忙於巡迴演唱會的Jennie亦抽空到當地宣傳。《偶像漩渦》香港時間昨日在影視串流平台HBO GO上架，並可於NOW TV 115頻道收看。講述美國樂壇一名偶像女歌手與心靈導師之間的複雜關係。不過首集播出後，不少Blackpink粉絲對Jennie在劇中一場意識大膽的跳舞戲表示驚訝。

網民質疑何以接演

該幕講述Jennie與一群舞蹈員在戶外排舞，Jennie穿熱褲及小背心，與兩名男舞蹈員共舞，無論舞姿和意識均相當大膽火辣。有網民認為此劇讓Jennie形象盡毁，指她是代表韓國的藝人，卻拍這種低俗劇集；也有網民表示《偶像漩渦》不適合Blackpink的未成年粉絲收看，稱完全無法理解Jennie接演的原因。另外，亦有網民指以美劇尺度來說，這場面不算誇張。其實美媒對於《偶》劇評價亦不高，指劇中色情場面，只為引起外界關注而已；《人物》雜誌更在標題以「混亂」來形容《偶》劇。

相關字詞﹕HBO劇集 美劇 偶像旋渦

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