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娛樂

新片《你想活出怎樣的人生》7月上映 宮崎駿玩神秘拒宣傳零資訊

【明報專訊】現年82歲日本動畫大師宮崎駿2017年宣布復出，繼《風起了》後相隔10年的新片《你想活出怎樣的人生》，落實今年7月14日在日本上映。距離開畫尚餘個多月，除了去年底公開的電影海報，有關此片的故事、角色及預告片等資料，至今從缺。負責發行《你》片的東寶電影公司表示，會仿效《THE FIRST SLAM DUNK》做法，《你》片所有相關信息保密，直至電影上映，才讓觀衆揭開神秘面紗。

文：蘇珮欣

宮崎駿執導的賣座動畫多不勝數，包括《千與千尋》、《幽靈公主》、《哈爾移動城堡》及《崖上的波兒》等；其中《千與千尋》以316.8億日圓（約17.7億港元）票房，穩守日本史上最賣座電影冠軍多年，直至2020年上映的《鬼滅之刃 無限列車篇》取代，最終以404.3億日圓（約22.5億港元）票房刷新紀錄。

曾發概念海報 少資訊免影響觀感

宮崎駿對上一部導演作品已數到2013年《風起了》，累收120.2億日圓（約6.7億港元），同年宣布退休，4年後「食言」復出，外界紛紛表示期待。電影公司去年底公布，宮崎駿相隔10年復出作《你想活出怎樣的人生》落實今年7月14日上映。宮崎駿透過年輕時閱讀的小說《你們如何生活》取得靈感，並創作全新故事。片中主角由宮崎駿親自設計，去年12月中公開藍白色禽鳥的概念海報。

《你想活出怎樣的人生》上映在即，但無論故事大綱、人物角色、配音員名單等資料，至今從缺。日媒引述消息稱，《你》片上映前不會公開任何劇照及預告片，甚至不會舉行首映禮。在吉卜力工作室與宮崎駿合作無間的監製鈴木敏夫日前解釋，今次《你》片安排是宮崎駿的意思，而且很早之前已決定了。鈴木敏夫表示去年底上映的動畫《THE FIRST SLAM DUNK》，也是在沒有任何資訊下開畫，結果依然大賣，《你》片也會沿用這模式上映。

有傳媒追問《你想活出怎樣的人生》海報上的是鳥還是鷹，鈴木敏夫也三緘其口。事實上，最近不少日本片開始走「零資訊」宣傳方式，認為公布過多資訊，會影響觀眾看電影時的觀感。曾多次與宮崎駿合作的著名製作人庵野秀明執導《新．幪面超人》，今年3月開畫時也刻意避免內容曝光。

雖然宮崎駿新作《你想活出怎樣的人生》大玩神秘，其實也不是完全「零宣傳」。電影公司官方社交媒體Twitter日前發文，詢問網民「煎雞蛋是配醬汁、豉油還是鹽？」隨即引起網民熱烈討論，其後再發文說「宮崎駿先生稱煎雞蛋是西餐，所以應配醬汁」，讓宮駿崎隔空與網民互動。宮崎駿的動畫經常出現美食，《天空之城》及《哈爾移動城堡》中均有煎雞蛋場面，電影公司巧妙利用「煎蛋論」，引起網民關注宮崎駿新片。

《SLAM DUNK》破千萬人次

提起動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，去年12月3日上映，截至本月3日，在日本錄得1002.5萬入場人次，累計收144.3億日圓（約8億港元），登上日本最賣座電影排行榜第15位。

相關字詞﹕日本動畫 你想活出怎樣的人生 宮崎駿

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