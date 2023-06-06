首合作開騷 訴說20載兄弟情 麥浚龍證周國賢無新戀情

相聚不談音樂 閒話家常

Endy和Juno細說如何成好友，稱當年同是新人的他們出席頒獎禮記招，歌手影大合照，二人總喜歡躲在後排而相識，之後有機會一齊到日本拍旅遊節目10日，在外地相處變熟絡。Juno說：「日對夜對而生情，雖然第一次合作並不是在音樂上，但有種默契，我們不是每天聯絡，當我想到一個故事，又想到Endy時，會致電給他，佢會很留心聽，他有什麼事亦會致電給我。」

Endy透露跟Juno聚在一起不談音樂，反而傾貓經、烹飪、照顧父母等話題，多數是生活上的事。可會互相分享感情世界？Juno說：「我成日都和他分享感情世界，但他沒有，十幾年前就有。」Endy近日傳出秘戀參演ViuTV電視劇《教束》的麥可怡，他即說：「即係證明我𠵱家冇囉。傳啫！」Juno聽畢幫手解圍，「傳吓我哋啦，做朋友做到咁，都算係咁啦」。Juno與中英混血兒女友Janine（戴庚玲）拍拖多年，他直認沒結婚打算，認為結婚只是一張紙，相處得好最緊要。

音樂會主題「人類和Al對立」

談到今次兄弟檔合作契機，Juno今今年3月與樂隊參演戶外騷，他與樂隊想到新歌單，但未知何時再演出；身在英國的Endy與黃偉文飯敘，留意到Juno於音樂上已準備好凱旋歸來，他致電Juno傾合作，一拍即合。Endy說：「我好想做個比較大膽和實驗性的音樂會，但驚一個人不夠力量，跟Juno識於微時，在音樂上合作過，但從未試過一齊開騷玩過。」

Juno表示時間夾到，和Endy合作從不需要想太多，已想到主題故事背景，以二人分別演繹人類和Al的對立做元素，當中會互唱對方的歌，「我有好多歌未公開演唱過，2005年、2007年的歌在2023年的舞台上演繹，想重新編曲，畢竟有些是20歲時唱的歌，現在我都差不多40歲，對我而言有新的刺激感，這是我明年開個人騷之前最後一個演出」。

記者：林祖傑

場地提供：Until Coffee