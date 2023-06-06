明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首合作開騷 訴說20載兄弟情 麥浚龍證周國賢無新戀情

【明報專訊】周國賢（Endy）和麥浚龍（Juno）相識差不多廿年，2008年到外地拍攝旅遊節目成好友，想合作開騷卻一直未有機會，近日迎來契機，下月於亞博舉行《852FES Awaken Music Endy Chow•Juno Mak》演唱會，雖然二人合作不多，但私交甚篤，見好兄弟Endy最近傳有新戀情，Juno不惜兩肋插刀自告奮勇助解圍。

相聚不談音樂 閒話家常

Endy和Juno細說如何成好友，稱當年同是新人的他們出席頒獎禮記招，歌手影大合照，二人總喜歡躲在後排而相識，之後有機會一齊到日本拍旅遊節目10日，在外地相處變熟絡。Juno說：「日對夜對而生情，雖然第一次合作並不是在音樂上，但有種默契，我們不是每天聯絡，當我想到一個故事，又想到Endy時，會致電給他，佢會很留心聽，他有什麼事亦會致電給我。」

Endy透露跟Juno聚在一起不談音樂，反而傾貓經、烹飪、照顧父母等話題，多數是生活上的事。可會互相分享感情世界？Juno說：「我成日都和他分享感情世界，但他沒有，十幾年前就有。」Endy近日傳出秘戀參演ViuTV電視劇《教束》的麥可怡，他即說：「即係證明我𠵱家冇囉。傳啫！」Juno聽畢幫手解圍，「傳吓我哋啦，做朋友做到咁，都算係咁啦」。Juno與中英混血兒女友Janine（戴庚玲）拍拖多年，他直認沒結婚打算，認為結婚只是一張紙，相處得好最緊要。

音樂會主題「人類和Al對立」

談到今次兄弟檔合作契機，Juno今今年3月與樂隊參演戶外騷，他與樂隊想到新歌單，但未知何時再演出；身在英國的Endy與黃偉文飯敘，留意到Juno於音樂上已準備好凱旋歸來，他致電Juno傾合作，一拍即合。Endy說：「我好想做個比較大膽和實驗性的音樂會，但驚一個人不夠力量，跟Juno識於微時，在音樂上合作過，但從未試過一齊開騷玩過。」

Juno表示時間夾到，和Endy合作從不需要想太多，已想到主題故事背景，以二人分別演繹人類和Al的對立做元素，當中會互唱對方的歌，「我有好多歌未公開演唱過，2005年、2007年的歌在2023年的舞台上演繹，想重新編曲，畢竟有些是20歲時唱的歌，現在我都差不多40歲，對我而言有新的刺激感，這是我明年開個人騷之前最後一個演出」。

記者：林祖傑

場地提供：Until Coffee

相關字詞﹕麥浚龍 周國賢

上 / 下一篇新聞