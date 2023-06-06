《一舞傾城》內地豆瓣網評分5.9 被嘲膠版《華燈初上》 李婉華不滿王晶人身攻擊

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無綫昨日公布收視外又發稿稱劇集《一舞傾城》深受內地網友歡迎，在微博關於「一舞傾城」話題突破4億閱讀量。其中「一舞傾城句句誅心」話題，內容是趙碩之飾演單親媽媽媚媚，獨力湊大兒子，眼見囝囝因她的舞小姐身分慘受同學欺凌，遂以「媽咪唔係雞，媽媽係兔仔」𧨾兒子，這場戲網友深受感動，吸逾7700萬閱讀量。

內地網民對《一舞傾城》評價有讚有彈，劇集在豆瓣網的評分5.9，不算高分。評論有讚王晶拍舞女題材大膽並表示支持；對《一舞傾城》初時被形容為港版《華燈初上》，有指此劇只能是膠版《華燈初上》，有不少批評指劇中用太多濾鏡。

想約王晶見面交流

昨日李婉華聯同杜挺豪與林子博開直播反駁王晶指摘，李婉華強調他們只是針對《一舞傾城》劇情而沒有指摘監製或導演。李婉華被王晶指是「TVB屎戲之王」，林子博問身在香港的李婉華會否約王晶見面講清楚？她說：「咁就梗係好啦，唔啱講到啱，我好敬老，尊重前輩，話晒佢搵我拍過戲，原來佢話我啲戲咁屎，仲以為自己演得好好。」

提到評論《一舞傾城》質疑KK「賣處」劇情尺度過寬教壞細路，李婉華強調不是批評王晶，「我哋不嬲都好理智，係講緊件事，而唔係佢套劇，其實佢有冇聽㗎？我不知幾尊重佢，對於香港電影咁有貢獻，拍過無數電影，喜歡唔喜歡都係有做過，鍾唔鍾意睇就見仁見智啦」。 她強調對事不對人，認為王晶不理性，「佢係對人，唔好嬲，惜番先」。

被女兒問什麼是「賣處」

有網民斥李婉華邊鬧邊睇《一舞傾城》，李婉華澄清只在初期看了一兩集，剛巧是用了很長篇幅有關「賣處」的情節，她非集集收看。李婉華、杜挺豪和林子博稱只是純粹講劇集，針對播放時間，覺得不宜這時段播映。李婉華稱劇情對社會有傷風化，她沒有針對誰，也不知道誰寫劇本，「我身為家長，喺大氣電波睇到淨係『賣處』講咗10幾分鐘，不停無限loop，我只係講呢樣嘢，點解唔可以講？我只係針對呢個所謂嘅劇情，係唔應該擺喺電視台」。

李婉華表示女兒看了《一舞傾城》後，以半鹹半淡中文問她：「媽咪，咩叫『賣處』呀？我向女兒解釋，講完她也不明白，呢段戲真係好有問題。」

做人要對得住自己

林子博問這些橋段，可會通過內地審批能夠播映？李婉華表示：「𠵱家我哋國家對社會責任睇得好緊，好似嚴打失德演員，我覺得做人要對得住自己，本來我都唔係針對佢（王晶），𠵱家佢咁樣鬧人，真係唔得喎，自己冇control。我哋完全冇諗過要人身攻擊佢，我對佢今次嘅反應真係非常之失望，痛心疾首，好難接受。」

李婉華昨日往深水埗購物，搭車時沒有戴口罩被市民認出，有人跟她說：「你畀人搞呀！」她笑說今次無端端中槍。