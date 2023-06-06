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娛樂

見證樂壇新秀崛起 睇好炎明熹發光發熱

【明報專訊】由《亞洲星光大道》、《聲夢傳奇》到《中年好聲音》，張佳添見證無數樂壇新秀崛起，當年《亞洲星光大道》先紅了首屆冠軍羅力威，獲第4名的陳蕾亦憑努力躍升一線歌手，「當時已十分睇好陳蕾，雖然她等了10年才有今日成就，但我認為是值得的，相信這10年間，她學了很多，終出人頭地」。

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）被譽為近年難得一見超新星，更與姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成女團After Class，張佳添說：「四小花走在一起會令人很懷緬《聲夢傳奇》的成功，其實她們各有特色，是不適合走在一起成團的，見到她們經過兩年、早前在新城頒獎禮上獻唱新歌，已找到一種默契和團隊的感覺，無論如何，這女團都是很有價值的，不過我更加希望看到她們個人發光發熱，Gigi被形容為近年難得一見，這個小妹妹之後的成就一定很遠大，其餘的成員都OK，各有發展，她們年紀很小，還有很多前途。」

周吉佩奪冠喜出望外

談到周吉佩在《中年好聲音》奪冠，張佳添稱確是意料之外，但又喜出望外，相信因周吉佩在尾兩集開始把一切包袱放下而爆發小宇宙，他說：「吉吉的成功，對其他努力多年卻未有成績的音樂人起了鼓舞作用，事實上很多男藝人也要到40歲後才達到事業高峰，所以吉吉仍要繼續努力，堅持夢想，增加大將之風。」

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