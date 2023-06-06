明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《中年好聲音》奠定星級評判地位 張佳添緣繫音樂 享受助人圓夢

【明報專訊】音樂人張佳添的作品多達數百首，他是樂隊Black Box成員，24年前決定退居幕後，近年為歌唱選秀節目擔任評判又回到幕前，現年52歲的他歷盡人生高低起跌，兩次婚姻失敗、被第二任前妻告上法庭、生意觸礁被頒發破產令，他認為一切皆是人算不如天算，前年「入五」後心中只有活在當下和感恩，現階段要做好的角色，除了是兩女兒的好爸爸外，還要繼續任歌唱選秀節目評判，幫助有音樂夢想的人圓夢。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張佳添的父親是香港電影導演和編劇張森，叔父是已故電影演員、「銀色鼠隊老大」張沖，但張佳添未有選擇電影路，不過叔父就令他愛上看電影，「我的創作天分遺傳自爸爸，靚仔就遺傳了叔父，當年叔父高大威猛，連影星林黛都是他的女友，前妻是胡錦，我小時候常常見到鄧光榮、周潤發等很多明星，令我由中學開始到現在都鍾意入戲院看電影」。張佳添稱爸爸讓他自由發展，「我讀中學時沒拍拖，不識追女仔，只投入音樂世界，亦會聽收音機，追蹤西洋音樂排行榜資訊，我的英文好，都是聽英文歌學的，當時我的第一志願是音樂，第二志願可能是電影，因曾為電影做過配樂」。

未夠一歲扮唱歌 立志當創作歌手

張佳添稱小時患哮喘，但無阻喜歡音樂，「好細個已經鍾意唱歌，聽阿媽講，我未夠一歲就拿着玩具咪唱青山（台灣流行歌手）的歌。中學發歌星夢，大學立志當創作歌手，不過我在美國夏威夷大學主修新聞系、副修英文系，原因是英文較佳。我留學時利用空閒時間寫歌，有更多靈感，第一首寫給古巨基的歌《其實我...我...我》，就是大學4年級獨自在房間寫出來的」。1992年大學畢業回港後，第一份工為電腦雜誌寫稿，因中文不好，做了一星期即被「炒魷魚」，之後轉到有線新聞台任職導播，一年後決定執教鞭，轉到一所中學教英文，原因是貪假期多，「可以有時間作曲，不過教了年多，其間已組樂隊Black Box，便決定辭職專心投入音樂工作」。

組樂隊Black Box 未紅退居幕後

1995年樂隊Black Box首支歌派台，張佳添正式入行，但慢慢發覺自己年少無知，萌生退居幕後的想法，「自覺性格較內斂，不適合幕前，不過對於Black Box未能走紅確有點不忿，當年出過3張碟，攞過音樂獎項，以為捱多幾年會紅，隨滾石唱片撤出香港，到1999年，感意興闌珊決定解約，退居幕後發展；其實是自己不爭氣，公司不是零機會，可能當時再努力點都有機會出頭，只是細路仔唔識世界，想法不夠正面。這個世界總有點時也命也，之後發覺自己的音樂才華可以在幕後作出貢獻，多年來很多位置都試過，作曲、作詞、編曲、監製、經理人、發行及教唱歌，發覺最啱我原來是擔任歌唱選秀節目評判，因做了評判，大家才認得我」。

兩度離婚 被第二任前妻告上法庭

張佳添當年放棄任中學教師轉當音樂人，接手的女教師正是他的首任前妻黃敬佩，緣分亦由音樂開始，張佳添作曲、黃敬佩作詞的歌曲《死性不改》大受歡迎，他們婚後育有女兒張珈喬，可惜婚姻只維持了14年，因張佳添遇上了「第二最愛」、未正式註冊的第二任前妻張佩詩，兩人婚後育有另一女兒Mira，但5年後亦離婚收場，張佳添更因一項「襲擊致造成身體傷害罪」被張佩詩告上法庭。

活在當下 兩女健康成長已感恩

張佳添表示現在跟兩前妻變為好友，表示99%不會再結婚，除非遇到一個很理想的人。他兩年前「入五」，明白到人生苦短，寧活在當下，只要有瓦遮頭、有飯開，兩個女健健康康成長就已經感恩，他說：「人生有高有低，可以說官司纏身、公司清盤、破產都不覺是最低潮，就當是學習，多年來也反思自己有什麼問題 ，對人生及愛情看法已有改變，前妻是其中點醒我的人，現在常掛在口邊的是活在當下、感恩，不會讓過去的事牽着自己走，亦不擔心未來，雖不是超級富豪，但心中富有，細個的意願就是想做音樂，現在已經做到，仲想點？我在百幾萬人收看的節目任評判，能幫別人圓夢，夫復何求！」

相關字詞﹕星級評判 中年好聲音 聲夢傳奇 亞洲星光大道 張佳添

上 / 下一篇新聞