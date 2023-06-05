【開箱】《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》 王室婚姻包容病患廝守終身

種族多元的英國王室

《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》只有短短6集，時間線亦現在與回憶並存；講述Charlotte本是德國小地方的公主，哥哥Adolphus為保領土，於是跟英國協議婚姻，讓妹妹嫁給英王George III，Charlotte失去自由，加上要離鄉別井已甚為不滿；抵達後太后Augusta不滿其膚色較深，對侍從Brimsley亦步亦趨如同監視，她更不快，企圖攀牆逃走，卻被一名英俊青年勸阻，及後才知道眼前人正是英王George。不過行禮後，兩人名為度蜜月，實際分居。Charlotte一日換裝3次吃3餐，感到十分寂寞無聊，最終忍無可忍硬闖George住處，發現他原來愛好天文地理，但他為何避開自己仍十分不解。此時宮中安排貴族 Danbury夫人Agatha跟她作伴，年齡比Charlotte稍長的Agatha，自然成為其閨密及婚姻導師。其實George患有不明頑疾，精神出現問題，對Charlotte一見鍾情，卻害怕自己病發會傷害對方，才會躲起來偷偷治病。另一方面，朝野與太后都心急Charlotte是否已懷龍胎，才可確保George王位不受挑戰。至於現在時間線，Charlotte子女衆多，可惜沒幾個正式結婚，就算已婚也無所出，令她十分焦慮。

《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》除了揭開Charlotte與George的婚姻關係，還提到《柏捷頓家族》的Violet，亦即柏捷頓家族8名子女的媽媽，在前傳她還是一名少女，受父母庇蔭；還有把Violet女婿、公爵Simon教養成長的Agatha，也是前傳的主線之一，後者年輕時嫁給年邁丈夫，卻被視為生仔機器，因此十分討厭這段婚姻。當丈夫猝逝，好像獲得了自由，跟Violet父親Ledger勳爵情投意合，後者最終選擇堅守婚姻，讓婚外情幻滅收場。時間線的現在，Violet已成寡婦，從Agatha家的手製紙帽發現了她與父親曾出軌，卻始終沒有說破。

一如《柏捷頓家族》，雖說英國18及19世紀的貴族及王室，但演員不獨白人，而且遍及亞非拉族裔。提及英王喬治三世與夏洛特王后，也是正野史夾雜再加鹽加醋另行創作，譬如兩人同偕白首，喬治中晚年被指患有精神病等。其實對比兩季《柏捷頓家族》的歡喜冤家或《傲慢與偏見》式愛情故事，透過George與Charlotte，會看到一段更多包容與體諒的關係。

角色衆多 外傳長拍長有

《柏捷頓家族》首季2020年12月聖誕日上架，首28天累計觀看時數6.25億，至今仍排在Netflix英語節目史上最高收視第6位；去年3月首播的第2季更厲害，首28天錄得6.56億觀看小時，僅次於《怪奇物語4》、《星期三》及《食人魔達默》，佔殿軍位置。前傳《夏洛特王后》集數較少，累計仍有超過4.3億觀看小時，雖未能打入史上十大收視榜，但成績不俗，而且播出時帶動兩季《柏捷頓家族》重新上榜，亦正好為今年3月煞科的第3季鋪路。其實《柏捷頓家族》人物衆多，外傳根本長拍長有，像Violet年輕時與丈夫的認識經過還未有篇幅詳述；就連Charlotte與George各自的侍從Brimsley和Reynolds，也有一段同志之戀，不就像《唐頓莊園》的僕人角色？可供發揮之處着實無窮。