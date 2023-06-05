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娛樂

首日大收5.3億 超越《銀河守護隊3》 《飛躍蜘蛛宇宙》膺今年開畫冠軍

【明報專訊】Marvel超級英雄動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》2018年上映時叫好叫座，續集《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）上周五（2日）在美國開畫，大收6910萬美元（約5.3億港元），不但超越上集成績，亦力壓《超級瑪利歐兄弟大電影》及《銀河守護隊3》，成為今年美國開畫日冠軍。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》2018年上映，不但叫座，更贏得奧斯卡最佳動畫，續集《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》因此格外矚目；故事講述非裔「蜘蛛俠」麥爾斯與女友桂恩史德西重逢後，誤闖多元宇宙，遇上來自不同時空的蜘蛛俠，彼此立場各異，結果由同伴變成敵人，他必須重新審視成為英雄的意義，才能守護所愛的人。

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》本月2日在美國上映，周四（1日）的優先場已報捷，進帳1740萬美元（約1.3億港元）；當時業內人士估計首周末3天票房將達8000萬美元（約6.2億港元），將大幅拋離上集3560萬美元（約2.7億港元）成績。結果上周五正式開畫當天，根據網站BoxOfficeMojo的數字，連優先場及開畫日大收6910萬美元，一天票房已超越上集首周末成績，而且力壓《超級瑪利歐兄弟大電影》與《銀河守護隊3》首日分別收3170萬美元及4810萬美元，成為今年的開畫日冠軍。業內人士隨即提高《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》首周末票房估算，由原來的8000萬美元，估計首3天可收1.13億美元（約8.8億港元）至1.2億美元（約9.36億港元），穩佔冠軍。上周冠軍《小魚仙》周五單日收1180萬美元，跌落亞軍位置，美國本土累計1.57億美元。上周五美國另有新片《凶門惡煞》（The Boogeyman）開畫，收590萬美元，排在《小魚仙》之後佔季軍位置。在美國已上映29天的《銀河守護隊3》，走勢依然不錯，位列第4，單日收290萬美元，在當地累計3.15億美元，力壓排第5位的《狂野時速10》，上周五單日收260萬美元，累計1.21億美元。

《閃電俠》下周首映 主角不受訪

另一方面，DC超級英雄片《閃電俠》（The Flash）將於本月16日在美國上映，據美媒報道，扮演「閃電俠」的美國男星艾薩米勒（Ezra Miller）去年官非纏身，涉嫌兩度傷人及入屋盜竊等罪名被捕，重創形象之餘，《閃》片能否上映一度出現危機，幸試片後口碑不錯，《壯志凌雲》湯告魯斯（Tom Cruise）及驚慄小說家史提芬京（Stephen King）均給予高度評價。據美媒報道《閃電俠》現定於本月12日開畫前4天在洛杉磯舉行首映禮，艾薩米勒會到場，不過只拍照不會接受任何訪問。導演安迪慕式提（Andy Muschietti）與米高山倫（Michael Shannon）、賓艾費力（Ben Affleck）與莎莎哥利（Sasha Calle）等演員亦會到場，但「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）及「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）因分別在倫敦及新西蘭拍攝新片，未能現身。

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