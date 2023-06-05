明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

自爆無懼「鏡安法」 林日曦揭「唱衰」Tiger原因

【明報專訊】林日曦以視像形式演出的舞台映畫戲《大離婚日——夫》前晚第12場，MIRROR成員Tiger（邱傲然）、鄧麗欣、周國賢及何韻詩捧場。林日曦謝幕時趁Tiger在場，分享劇中「唱衰」Tiger來龍去脈，表示公映前有同事驚他犯「鏡安法」，建議刪剪這一段，他無懼說：「我使驚？」

林日曦透露大半年前開始寫《大離婚日》，覺得怎樣都要幫班「前夫」唱衰班「鏡仔」，但他完全不熟悉MIRROR，開始上網找很多他們的訪問片段看，「諗住搵其中一個成員寫入去，留意到每條訪問片入面，在角落都會有一個長髮男人，默默揸住一堆咪，遞給企喺後面嘅姜濤，姜濤都好多嘢講㗎嘛」。他稱如自己負責遞咪，一定心諗「講完未，隻手好攰」，引得全場爆笑。

林日曦表示Tiger這種人，說話不多默默做事，似足自己，認為收收埋埋的人一爆就會不得了，所以揀Tiger寫入劇本，「好多謝Tiger唔介意畀我唱衰，但他都冇得介意啦。因為記者問到，他身為偶像，只能夠答唔介意」。Tiger在開場前獲邀上台與「林日曦紙板」及「本人」隔空視像合照，林日曦搞笑向Tiger說：「叫你啲小虎隊（粉絲暱稱）冷靜啲，希望你第時攞到最受歡迎男歌手時，記得飲水思源，多謝返我，約定你。」

娛樂組

上 / 下一篇新聞