「抽水」荷里活廣場謀殺案惹公憤 林作涉不當言行遭保險公司炒魷

娛樂組

荷里活廣場上周五（2日）發生殺人案，有精神病紀錄的中年男子用刀殺害兩名女子，事件引起全城關注。林作之後在社交網發文，將自己的照片跟疑犯的相砌成合照，相中兩人打扮相似，林作在照片下寫上「本人放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」字句，更稱「逃跑一流」，隨即被網民鬧爆；林作其後刪帖文。

稱沒什麼不能開玩笑 決不認錯

面對網民持續斥責，林作懶理批評，除發聲明，又現身女友裕美的網上直播帶貨回應。林作在聲明中堅決不為言論道歉，表示對這件事感到令人髮指，他絕對不是冷血，解釋本意，「希望大眾不要脆弱到被昨晚（2日）的事搞到不安。串啲講句，小題大作」，又認為這個世界沒有什麼是不能拿來開玩笑的。昨日凌晨林作在社交網上載影片，他說︰「我只有最後一句想同大家講一聲。Don't make stupid people famous！」

公司稱價值觀背道而馳

大批網民到林作工作的保險公司「Prudential Hong Kong」facebook（fb）專頁留言投訴，要求嚴正處理事件。Prudential Hong Kong昨午在fb專頁發聲明，未有指名道姓寫道︰「保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的『社交媒體指引』，所有員工及理財顧問理應遵守。」

林作接受《明報》訪問，透露昨早公司最高層聯絡他表示，「公司搞唔掂，唯有終止合約」。林作說︰「我好平靜，因為簡單啲講，公司在商言商，有佢嘅考慮，我係絕對尊重，冇任何諗法。」他稱「金子總會發亮」，自詡是人才、才子，不擔心日後發展動向，「我一啲都唔擔心，有危就有機。呢次係更上一層樓嘅一個機遇，我會有唔同程度嘅爆發。我會喺事業上更上一層樓，有唔同嘅機遇。我不斷發掘，包括喺保險業。甚至乎我一直都話喺娛樂圈工作未完成，一向話要做棟篤笑。嚟緊得閒啲，會着緊安排」。

舊愛麥明詩讚保誠帖文 「彈弓手」收回

裕美對於男友林作被解僱不擔心，認為對方會懂得處理。會否覺得林作言論過火？裕美認同，以及投訴牽連她被網民鬧爆。

另外有網民發現林作舊愛麥明詩曾讚好保誠「終止合約」帖文，引起網民熱議；不過有人之後發現未見麥明詩「讚好」，疑對方「彈弓手」，按讚完又收回。