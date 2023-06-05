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娛樂

陳貝兒鍛煉體能備戰《無窮之路3》

陳貝兒減磅備戰《無窮之路3》 劉穎鏇想放假返美國探母

【明報專訊】陳貝兒前晚擔任無綫慈善節目《萬眾同心公益金》司儀，明顯消瘦不少，她解釋為工作頻撲，加上鍛煉體能準備拍節目《無窮之路》第3輯，瘦了5磅。陳貝兒透露日內出發，今次去更加遠的地方，體能是一大挑戰，會去兩個月，不走回頭路，一氣呵成拍完才回港，今次闖高海拔地方，希望頂得住，用意志力堅持。她正忙執拾行李，可能由5人拍攝團隊加人手，為全心全意拍好節目，推卻了一些商演。

陳貝兒稱一直想再做新一輯《嫁到這世界邊端》，已有很多故事在手，題材也準備得七七八八，「這個節目好好腳頭，個個都添丁又發財，很多人妻都再生BB，我都想拍多幾輯快啲輪到我，不過今年未必能成事」。

劉穎鏇想試榴槤放題

同場的劉穎鏇月底將出發馬來西亞拍旅遊節目，對於疫後出埠拍節目十分期待。她未知是否需要穿泳衣，第一次去馬來西亞，最期待食榴槤，想見識榴槤放題，「就算節目不安排，我會偷雞走出去食」。她拍完節目希望可以放假，已一年沒見母親好掛念，盼回美國探親，又想抽時間學唱歌，方便登台之用。她自覺唱歌仍有很多進步空間，拍劇時監製指她不識用聲，容易聲沙，建議她學唱歌。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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