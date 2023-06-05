炎明熹中學畢業嘆時光飛逝 鍾柔美問攞考DSE貼士

Gigi已完成學校畢業典禮，很後悔沒有計劃好在學校拍照位置，最後悔沒有影禮堂的校訓，活動完關燈已無機會，唯有請老師返工幫忙補影。在畢業禮是否成為「集郵」對象？她說不算是，開心有人主動找她影相，因她平時給人感覺很冷淡，是慢熱的人，「他們主動來和我交流，還發現有個女同學原來不是想像中奇怪，我們終於互相點頭交流，所以大家不要以貌取人」。

Yumi正應付考試，明年考DSE，笑言要問Gigi攞考試貼士；又很開心在節目與陳潔靈合唱，在《聲夢傳奇》只見過面，未有機會獲對方指導，今次是很好的學習機會。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com