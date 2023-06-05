計劃明年開紅館騷 許志安知黃心穎出新歌：要向前看

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

許志安（安仔）談到在美國開騷反應理想，承認很開心，「好耐未唱過兩個鐘這麼長的表演，台上沒有很多大製作，觀眾給我的反應是最珍貴，和我一齊合唱，又放棄拍片，以手機燈光為我打氣，給我很大動力」。安仔透露將到新加坡開騷，正洽談澳門騷，最近經常跑步準備，不時在球場跑步遇到同行，寒暄幾句後還一齊跑步。

美國完騷即回港照顧確診Sammi

安仔2019年爆出跟黃心穎車廂激吻的「安心事件」後，形象及事業跌落谷底，事發後一年多亮相ViuTV《Chill Club》，前年赴台灣拍劇集《接招吧！製作人》試水溫；去年3月加盟環球唱片全面復出。安仔上一次紅館演唱會是2015年，近日網上有留言「跪求」他在香港開騷，安仔有留意和感到很開心，「其實我都想，唱片公司亦有計劃，未入紙申請，自己都好期待，等我再準備充足多一點，最快要明年，或先舉行些小型騷，回饋支持我的歌迷」。

談到太太鄭秀文（Sammi）早前感染新冠病毒，安仔透露Sammi在他美國最後一場騷之前確診，太太為免他擔心影響演出心情，在他完騷後才告知，「做完騷我立刻回來，我們沒有刻意隔離，一切順其自然，我日日檢測都是一條線，其實我從來沒有中過，美國之行最擔心會染疫影響演出，日日留在酒店健身房和叫外賣」。是否有照顧太太？安仔表示不懂烹飪，回來陪太太「食清啲」。

外傭放假回鄉 化身剷屎官

對於網民指喜歡康復後肥一點的Sammi，安仔同樣表示鍾意，「我都覺得她太瘦，但她性格就是這樣，操到自己好盡」。Sammi於7月舉行紅館演唱會，安仔表示會全力支持。可會上台合唱？他說：「暫時都未諗，不過這段時間外傭要回鄉，我要為兩隻貓留在家中做貓奴，要做剷屎官和家務。」

黃心穎與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）愛得愈來愈高調，近日她再發布由男友監製的新歌《沙包》，問安仔可有留意？他大方說：「我有睇到新聞，不過呢啲嘢唔回應喇，最緊要向前看，做好自己。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com