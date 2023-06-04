【開箱】《The Legend & Butterfly》 木村拓哉綾瀨遙合譜史詩式愛情故事

夫妻聯手統一天下

《The Legend & Butterfly》以織田信長與濃姬的「政治婚姻」為背景，講述二人如何協調夫妻關係，最終實現統一天下霸業的過程。曾演日劇《織田信長》的木村拓哉，相隔25年再次飾演同一角色，綾瀨遙扮演其妻濃姬。故事圍繞二人的愛情故事，織田信長是活躍於日本戰國時代的傳奇人物，他與豐臣秀吉、德川家康並列「戰國三傑」；濃姬父親是美濃國領導人物齋藤道三，後者為了平息美濃國與尾張國的戰火，安排織田信長與濃姬進行政治婚姻。

電影從1549年說起，織田信長與濃姬結為夫婦，可是二人水火不容，不畏強權的濃姬覺得信長無本事，更像個傻瓜，一度想過暗殺對方，為父親除去敵人；獨行獨斷的信長則埋怨濃姬不懂溫柔。直到齋藤道三去世，濃姬失去生存意志，卻在信長身上找到重新活下去的意義。濃姬激勵信長，又為他提供謀略，二人有了統一天下的夢想，夫妻感情亦漸見深厚。然而在一場又一場的勝戰中，信長逐漸變成冷酷無情的「魔王」，連婦孺都不放過，濃姬未能勸阻，夫妻一度分開。濃姬病危之際，終與信長重修舊好，自此信長為了照顧濃姬而忽略戰事，繼而觸發1582年「本能寺之變」，終為信長與濃姬的30年夫妻情誼畫上句號。

劇情濃縮恐難消化

《The Legend & Butterfly》片長2小時48分鐘，集中描寫信長與濃姬的愛情故事，戰爭場面落墨甚少，因而惹起部分日本觀眾不滿。壓軸一幕講述信長遭家臣明智光秀背叛而葬身本能寺，信長殺敵手起刀落，最後不敵明智光秀大軍，最終自刎兼葬身火海。這一幕拍得淒美動人，信長自刎前想起濃姬，幻想若能全身而退，定會遵守承諾，帶濃姬登船前往南蠻，隱姓埋名過着幸福生活，「人間50年，比起天長地久，如夢又似幻……我一直喜歡你」。

事實卻是信長與濃姬的戀情，歷史記載不多，就連濃姬何時逝世亦不詳，《浪客劍心》導演大友啓史與《信用欺詐師》編劇古澤良太未能寫出刻骨銘心的細節，只交代信長的成功與失敗，都與濃姬有關。加上劇情太濃縮，電影時日如飛，若對戰國歷史認識不深，恐怕難以消化。

男女主角表現稱職

另一方面，本片演員陣容強勁，除了木村拓哉與綾瀨遙外，《海猿》伊藤英明飾演濃姬的侍從福富貞家，《仁醫》中谷美紀扮演濃姬的侍女各務野，加上北大路欣也、宮澤冰魚及齋藤工分別飾演齋藤道三、明智光秀和德川家康，可惜戲分不多，角色欠缺發揮。電影最可觀的是化妝造型、道具場景，以及鏡頭運用等技術層面，雖然沒有千軍萬馬的戰爭場面，但有壯麗的安土城，以及重現戰國時代的風土文化。

木村拓哉與綾瀨遙表現稱職，前者由少年演到中年，角色變化明顯，尤其是少年時期的信長，木村帶點稚氣的表情，令人憶起他初出道的樣子；性格剛強的濃姬，綾瀨遙演來恰到好處，加上造型漂亮，如果愛情線可以寫得更淒美，或許可再加分。