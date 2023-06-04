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娛樂

泰劇《愛情理論》Off Gun襲港 最想食叉燒乳豬

【明報專訊】泰國BL劇《愛情理論》男主角Off與Gun前日在九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會，跟港迷玩遊戲、唱歌及近距離接觸。二人早在2016年合演BL劇《我的狗狗男友》，然後以情侶檔姿態合作《愛情理論》及《Not Me》，並將演新劇《Cooking Crush》。2019年曾經來港開騷，相隔4年舊地重遊，Off表示想去觀音廟拜神，聽說只要大聲祈求，願望就能實現，又說：「香港有很多美食，最想吃叉燒、燒肉和乳豬。」Gun也想多留港幾天，可惜要返回泰國開工。大會為歡迎二人訪港，送上豬仔錢罌及「萬壽無疆」茶杯。

兩人在活動上學講廣東話，互說肉麻情話，Off說：「想玩捉迷藏，但我一定會輸，因為鍾意一個人係藏不住的。」接着二人玩遊戲展現默契，咬着餅乾條傳橡筋、面貼面運送生果，又做出多個親密動作，讓粉絲盡情拍照留念。

其後二人表現廚藝，合力炮製撈麵及糖不甩，送給台下粉絲享用，但二人邊煮邊偷食，場面搞笑。Gun自認喜歡下廚，經常跟着YouTube學整甜品、曲奇，Off亦讚不絕口，卻踢爆對方首次整曲奇，結果硬到咬不開。

在清談環節上，Gun表示兒時夢想是開設遊樂場，笑言這夢想太昂貴，或許只能負擔一個旋轉木馬。二人又被問到，如果可以交換身體部位，他們會選擇哪個？Gun想要Off的長腿，後者聞言大講有味笑話：「我不是只有腿長，好多部分都長」。最後Off表示能來港見粉絲感到很幸福，Gun則大讚香港粉絲可愛。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

相關字詞﹕泰國BL劇

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