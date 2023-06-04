泰劇《愛情理論》Off Gun襲港 最想食叉燒乳豬

兩人在活動上學講廣東話，互說肉麻情話，Off說：「想玩捉迷藏，但我一定會輸，因為鍾意一個人係藏不住的。」接着二人玩遊戲展現默契，咬着餅乾條傳橡筋、面貼面運送生果，又做出多個親密動作，讓粉絲盡情拍照留念。

其後二人表現廚藝，合力炮製撈麵及糖不甩，送給台下粉絲享用，但二人邊煮邊偷食，場面搞笑。Gun自認喜歡下廚，經常跟着YouTube學整甜品、曲奇，Off亦讚不絕口，卻踢爆對方首次整曲奇，結果硬到咬不開。

在清談環節上，Gun表示兒時夢想是開設遊樂場，笑言這夢想太昂貴，或許只能負擔一個旋轉木馬。二人又被問到，如果可以交換身體部位，他們會選擇哪個？Gun想要Off的長腿，後者聞言大講有味笑話：「我不是只有腿長，好多部分都長」。最後Off表示能來港見粉絲感到很幸福，Gun則大讚香港粉絲可愛。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑