周吉佩自認輩分低叫師姐 炎明熹拍MV當自己係「世一靚女」

18歲炎明熹（Gigi）與36歲周吉佩（吉吉）昨午在電視城出席《萬眾同心公益金》拜神儀式，同場還有陳美齡、譚嘉儀、李佳、龍婷、顏志恒、羅啟豪、吳大強、馬來西亞歌手朱主愛，以及大會司儀周奕瑋、梁凱晴及孔德賢。

兩大冠軍人馬合唱《幸運是我》

歌唱比賽冠軍級人馬Gigi與吉吉首次合唱經典歌《幸運是我》，吉吉表示此曲本來是女聲獨唱，今次改為男女合唱版，所以在旋律上略為改動。他又稱呼Gigi為「師姐」，自嘲年紀雖然比她大很多，但輩分較低。Gigi聞言謙稱不敢當，能合唱感開心又緊張，因怕失禮大家，幾乎晚晚都不斷重複聽此歌記入腦。問是否比考DSE更緊張？Gigi表示考試和唱歌所面對的緊張感覺不同，最重要是取得平衡。

Gigi透露將推出有節奏感的新歌，已拍完MV，「首歌需要跳舞，我在現場跳或會freestyle，但拍攝時就當自己是全世界第一靚女，當看回playback，就覺得有少少尷尬」。她預告幾日後便起程去台灣旅行，非常期待。吉吉亦將為新歌錄音，預計本月推出，笑言會效法Gigi，拍MV時當自己是全世界第一靚仔。他提到早前跟一班《中年好聲音》參賽者，到韋綺姍位於長洲的家舉行謝師宴，順道為她預祝生日，可惜顏志恒尚未兌現承諾親自下廚，稍後會相約再食飯。

吉吉計劃邊教唱歌邊追夢

吉吉近日接受商台《星光背後》訪問，提到當年在歌唱比賽奪獎後辭掉正職入行，很快花掉積蓄，有段日子銀行戶口長時間不足3位數，最後要向前度借錢。他稱是咎由自取、年少無知，感謝太太黃彥欣為家庭規劃及建立一切，結婚後置業，在太太領導下家裏每件事按部就班完成。他跟太太計劃好，視教唱歌為終身事業，正籌備開音樂教室，「即使將來要從正職及追夢之間作出取捨，我也可以一邊教學有收入，一邊繼續追尋音樂夢」。

梁凱晴無想過挑戰牀戲

梁凱晴升呢做大騷司儀，之前曾擔任其他節目主持，算有經驗，加上今次伙拍周奕瑋、孔德賢，故壓力不算太大，希望未來做主持和拍劇雙線發展。她剛完成新劇《奪命提示》，劇中飾演女警，同時又要挑戰喊戲，拍攝過程感開心。提到同屆港姐陳星妤在劇集《一舞傾城》的演出備受關注，梁凱晴替對方開心，認為該角色很適合陳星妤飾演，而且是女主角。可有膽量學陳星妤挑戰演牀戲？她稱沒想過，要跟監製商量和看劇本需要，她喜歡演宮廷劇，或家族鬥爭劇，如《溏心風暴》，覺得不會太悶，角色又較多發揮。她準備與楊潮凱起程赴德國，主持以攝影為主題的節目，自知影相技巧一般，故事前做定功課。

記者：林蘊兒