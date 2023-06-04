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娛樂

《造星V》60強誕生 C Plus為奧運退賽 Hayson補上爆喊

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》前晚正式誕生60強參賽者，其中15人是從復活區由導師選出，馮允謙與韋羅莎的藍組揀選15號宇軒（劉宇軒） 、40號Jackson（陳澤森） 、55號Jeffrey（梁賢基）、57號Jake Wong（黃汛一）、58號Lubia（戴耀起）、86號Cho Lewis（李祖南）及89號Tim（劉銳強）。陳健安與陳蕾的紅組則揀選5號James（Garcia James Cunanan）、13號Tiger Foo（符紀男）、26號阿澤（鍾澤誠）、31號Andy（姚梓殷）、36號阿O（黃卓毅）、41號Hei（羅子熙）、56號MK（簡可圖）及76號Hayden（黃誠希）。至於原本已晉身60強的71號C Plus（施嘉鑫）宣布退賽，他是霹靂舞港隊成員，因要兼顧奧運賽事，最後自私一點選擇退選。結果陳蕾與陳健安選了17號Hayson（郭澧羲）補上，Hayson聞言爆喊，他視C Plus為「救命恩人」，「好似奇蹟咁，我會更加努力」。

《造星V》明晚開始第2輪賽事，陳健安在社交網分享感言，表示第一回合30多個小時的錄影，令他非常難忘，當時他仍適應拍攝環境，邊做邊學，幸好有陳蕾陪伴，為他帶來歡樂。他多謝94名參賽者的表演，一切都是緣分及時機，又鼓勵入不到60強的參賽者繼續磨練，一定要堅持，只有自己可以選擇放棄，期待未來在樂壇再見。他又笑指與陳蕾名為「蕾安多芬」，陳蕾留言指陳健安是其「神隊友」。

娛樂組

相關字詞﹕Hayson（郭澧羲） C Plus（施嘉鑫） 《全民造星V》

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