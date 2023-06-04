湯洛雯自爆拍《隱門》狀態最差 吳岱融演活賊王：朋友話我好得人驚

吳岱融劇中演賊王，表現出色，他稱收到很多朋友短訊，指他好得人驚，「多謝支持，出來反應好好，角色有以前演過的電影角色影子，我是演得比較咬牙切齒，最驚是要NG，如要重來，我咁『後生』，好容易爆血管」。他稱很多劇都演好人，但仍有人問他，為何不做次好人？可能演壞人角色太深入，他笑說：「真的不要做壞事。」

黃智雯演舞台劇壓力大

吳岱融對黃智雯評價很高，合作有火花，但有場戲不慎令黃智雯弄傷腳。黃智雯笑稱估不到吳岱融力大無窮。對於被指消瘦了不少，黃智雯說：「因忙於排練月中演出的舞台劇，磅數落得好快，似暴瘦，不過都是10磅以下，無辦法，本身舞台劇經驗少，有很大壓力。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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