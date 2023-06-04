明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

周秀娜重現豐滿身材 性感搶風頭 Ian迎「三十而立」不再優柔寡斷

陳卓賢「三十而立」 盼改善優柔寡斷性格 做人處事要成熟

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）本月9日30歲生日，他前晚與周秀娜到尖沙嘴出席時裝品牌活動，獲大批Hellosss（粉絲暱稱）到場支持，迫滿兩層商場，場面熱鬧。Ian快將「三十而立」，現場Hellosss唱生日歌祝賀，他表示30歲很重要，是一個里程碑，做人處事要再成熟，不能優柔寡斷，要當機立斷。他正為明年暑假的個人演唱會裝備自己，希望出更多歌曲收錄在今年推出的專輯。姜濤日前透露年初因負評陷低潮想停工，Ian表示有傳信息給對方，覺得人有情緒，適當時要抒發。

Ian最近工作不斷，生日當天要在工作中度過，前天農曆生日，跟Ian同月生日的媽媽，想約他食飯慶祝也未能如願。快將踏入30歲，Ian說：「30歲對我很重要，是一個里程碑，人生另一個階段 ，正所謂三十而立，做人處事要再成熟些，現在做人未夠成熟，處事又未夠好，我由細到大都優柔寡斷，例如做完一首歌，思前想後都不推出，可以話我謹慎，但失去了時機，現在要當機立斷了。」

Ian裝備自己 盼年內出專輯

Ian明年暑假舉行個人演唱會，但未有確實日期，現在要裝備自己，推出多些歌，以前諸多顧慮，有些較小品和非主流歌不敢出，希望今年出張專輯，「朋友都知我手機內有很多Demo，未來會陸續推出，不再優柔寡斷」。他除寫歌給自己，也有為隊友及其他歌手寫歌，他指每次寫歌給別人都很興奮和期待。

知姜濤陷低潮 沒過問太多

姜濤日前表示因年初《叱咤頒獎禮》的負評曾陷低潮，感謝隊友不用出聲的關心。Ian表示知道對方不開心，但未有過問太多，只是簡單傳短訊，叫他不用回覆，讓對方知道幾時需要他們都會在，知道姜濤成熟會處理。他自己都是誤打誤撞入行，畢竟人有情緒，有需要抒發，適當時候要休息。

同場還有周秀娜（娜姐）、吳啟洋、李靜儀、吳家忻、李炘頤及胡卓希等。穿著粉紅色套裝內襯低胸露腰tube top的娜姐，重現昔日豐滿身材，影相時內裏的tube top疑似移位，她轉身整理，忘記商場上層有粉絲圍觀，她聽到嘩聲四起才察覺。娜姐否認走光，稱件衫剪裁很好，但外國人跟亞洲人的骨架始終有別，有少少不合身，才轉身整理，但做足安全措施，不會走光，「上面原來有人看到，有點危險」。

娜姐狂食生日飯：肥了很多

娜姐喜歡滑水，事前也做足安全措施，因有朋友著兩件頭泳衣滑水，玩到乳貼飛脫也不知，滑水衝力很大，看到不應該看的東西就不好了，要包到冚，笑言下次要著樽領滑水。之前被網民指太瘦影響身材，是否刻意性感證明？娜姐說：「我5月生日，吃了多餐生日飯及多個蛋糕，這個月肥了很多。」她透露下半年拍兩部警匪片，其中一部客串。可有動作和騷肌場面？她表示動作戲交給男演員，自己也想顯身手，希望將來有機會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳卓賢(Ian) 周秀娜（娜姐）

上 / 下一篇新聞