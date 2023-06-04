周秀娜重現豐滿身材 性感搶風頭 Ian迎「三十而立」不再優柔寡斷

Ian最近工作不斷，生日當天要在工作中度過，前天農曆生日，跟Ian同月生日的媽媽，想約他食飯慶祝也未能如願。快將踏入30歲，Ian說：「30歲對我很重要，是一個里程碑，人生另一個階段 ，正所謂三十而立，做人處事要再成熟些，現在做人未夠成熟，處事又未夠好，我由細到大都優柔寡斷，例如做完一首歌，思前想後都不推出，可以話我謹慎，但失去了時機，現在要當機立斷了。」

Ian裝備自己 盼年內出專輯

Ian明年暑假舉行個人演唱會，但未有確實日期，現在要裝備自己，推出多些歌，以前諸多顧慮，有些較小品和非主流歌不敢出，希望今年出張專輯，「朋友都知我手機內有很多Demo，未來會陸續推出，不再優柔寡斷」。他除寫歌給自己，也有為隊友及其他歌手寫歌，他指每次寫歌給別人都很興奮和期待。

知姜濤陷低潮 沒過問太多

姜濤日前表示因年初《叱咤頒獎禮》的負評曾陷低潮，感謝隊友不用出聲的關心。Ian表示知道對方不開心，但未有過問太多，只是簡單傳短訊，叫他不用回覆，讓對方知道幾時需要他們都會在，知道姜濤成熟會處理。他自己都是誤打誤撞入行，畢竟人有情緒，有需要抒發，適當時候要休息。

同場還有周秀娜（娜姐）、吳啟洋、李靜儀、吳家忻、李炘頤及胡卓希等。穿著粉紅色套裝內襯低胸露腰tube top的娜姐，重現昔日豐滿身材，影相時內裏的tube top疑似移位，她轉身整理，忘記商場上層有粉絲圍觀，她聽到嘩聲四起才察覺。娜姐否認走光，稱件衫剪裁很好，但外國人跟亞洲人的骨架始終有別，有少少不合身，才轉身整理，但做足安全措施，不會走光，「上面原來有人看到，有點危險」。

娜姐狂食生日飯：肥了很多

娜姐喜歡滑水，事前也做足安全措施，因有朋友著兩件頭泳衣滑水，玩到乳貼飛脫也不知，滑水衝力很大，看到不應該看的東西就不好了，要包到冚，笑言下次要著樽領滑水。之前被網民指太瘦影響身材，是否刻意性感證明？娜姐說：「我5月生日，吃了多餐生日飯及多個蛋糕，這個月肥了很多。」她透露下半年拍兩部警匪片，其中一部客串。可有動作和騷肌場面？她表示動作戲交給男演員，自己也想顯身手，希望將來有機會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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