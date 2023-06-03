【開箱】續談《西遊ABC》 為華裔移民發聲

關繼威夫子自道

《西遊ABC》故事背景分成天界和凡間兩部分，透過楊紫瓊扮演觀音、吳彥祖和劉敬飾演孫悟空父子，把天上人間串連起來，然而真正主角卻是美劇《異性相吸》男星王班。他飾演學生王進在校園遭欺凌、在家目睹父母為經濟和婚姻問題吵架，反映年輕新移民的壓力不小，對應本地近年興起的移民潮，香港觀眾應該感同身受。另一方面，王進父親賽門（黃經漢飾）亦因華裔身分而遭職場不公平對待，任職公司10多年，竟然從未升職加薪，同樣令人感無奈。

孫維辰雖是悟空之子，擁有法力但非無敵，尤其是在父親的高壓管教下，早已喘不過氣來，因此當他夢見王進可以帶領他在人間找到第4卷卷軸的時候，決定冒險下凡，悟空當然不允，正好突顯兩代思想矛盾。正如楊紫瓊扮演觀音對悟空說：「孩子有自己的路，讓他去吧。」維辰亦曾問觀音：「我追逐自己的夢，有錯嗎？」

關繼威飾演過氣華裔喜劇演員傑米亦不好過，數十年前演出美國肥皂劇《蠢到無藥醫》，曾經大受歡迎，並非因他演技出色，而是他以蹩腳英文念出笨拙對白，角色經常撞板而成為西方觀眾笑柄。事隔多年，如今傑米已是大學教授，主修莎士比亞文學分析，亦有創作劇本，只是無人欣賞或理會。

直至《蠢到無藥醫》面世30周年紀念，電視台邀請主角重聚，傑米在鏡頭前控訴荷李活從不給予華裔演員一個機會，這段獨白完全是關繼威的夫子自道，聞者心酸。

漫畫劇集分別大

正如漫畫作者楊謹倫接受外媒訪問所言，劇集與原著有着很大分別，原因是漫畫以他成長的1980、90年代為背景，新劇則是2020年拍攝，華人在西方地位已不能同日而語。事實上，若非荷李活近年高舉種類平權的旗幟，《奇異女俠玩救宇宙》或者《西遊ABC》能夠成功才怪。

《尚氣與十環幫傳奇》導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）除了擔任《西遊ABC》監製外，亦親自執導第1及8集，反映他對此劇的重視程度。首集開場先以孫悟空父子在天界追逐的動作戲揭開序幕，維辰偷走父親的金箍棒，悟空窮追不捨，過程中展示七十二變身的厲害。

這幕戲的場面調度與配樂，均似向李安執導《臥虎藏龍》致敬。悟空先後變身老虎、飛鷹和巨魚，但都無法捉住維辰，暗示兒子已經長大成人，已非父親能夠掌控。結局一幕正邪大戰雖然拍得熱鬧，反而不及開場來得精彩動人。