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娛樂

自爆去年夏天與雲狄素和解 狄維莊遜再拍《狂野時速》外傳

【明報專訊】雲狄素（Vin Diesel）監製兼主演動作片《狂野時速10》（Fast X）票房報捷，上映兩周全球累收5.2億美元（約40.5億港元），曾跟雲狄素鬧不和而拒絕再演《狂野時速》系列的狄維莊遜（Dwayne Johnson），今集片尾彩蛋驚喜亮相，成功製造話題，昨日他更透過社交媒體宣布，去年夏天已跟雲狄素和好，並答應回歸《狂》片大家庭，將會主演外傳式新片，「我會以觀眾利益為重」。

自2011年起，狄維莊遜先後參演《狂野時速》第5至8集，飾演追捕「唐老大」雲狄素的美國外交安全部探員賀斯，戲中二人不打不相識，現實卻是狄維莊遜拍罷第8集已拒絕再演，受訪時更坦認與雲狄素在專業理念上有分歧，又公開表示「我祝福《狂野時速》第9、10、11集及其他電影，沒有我依然成功」，毫不掩飾二人不和傳聞。

類似《狂野時速10.5》

2019年狄維莊遜撇下雲狄素，跟積遜史達咸（Jason Statham）合演該系列的外傳片《狂野時速：雙雄聯盟》，結果叫好叫座，全球票房收逾7.6億美元（約59.2億港元），但一直未聞開拍續集。直至《狂野時速10》上月開畫，狄維莊遜驚喜現身片尾彩蛋，影迷估計他將現身《狂野時速》第11集，跟雲狄素聯手對抗「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）扮演反派丹堤。

言猶在耳，昨日狄維莊遜透過社交媒體公開短片，正式宣布「賀斯回來了」，表示他將回歸《狂野時速》系列，又感謝全球影迷對他在今集彩蛋亮相的支持和鼓勵。不過，狄維莊遜並非參演《狂野時速11》，而是以賀斯為主角的外傳電影，他說新片並非《狂野時速：雙雄聯盟》續集，而是《狂》片第10和11集之間的橋樑，因此外媒戲稱是《Fast X.5》。

以觀眾利益為重

狄維莊遜解釋，早在去年夏天他跟雲狄素已經和好，「我們把所有不快事情統統放下，將以兄弟情誼和堅定決心，繼續照顧我們所愛的電影系列、角色和影迷。」他又強調從影以來一直「以觀眾利益為重」，這個想法永遠不變。

據報狄維莊遜將會跟雲狄素一同監製這部外傳電影，但後者不會參與演出，反而《狂》片其他角色有望登場。暫時已知新片由《狂野時速：雙雄聯盟》編劇Chris Morgan負責創作，但內容保密。他又大讚《狂野時速10》扮演反派的積遜莫瑪表現出色，「丹堤和賀斯還有私怨未了，當他倆再遇之時，大家有好戲看了」。

相關字詞﹕雲狄素 狄維莊遜 狂野時速10

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