擔心老婆黃翠如遇靚仔導遊 蕭正楠新劇首度演老竇角色

阿蕭笑言拍劇首度演老竇角色，跟Archie演父子，感情儼如兄弟，他讚Archie好乖仔，在他1月開演唱會時，Archie送上花籃祝賀，大家的緣分早種，合作拍劇一定會惜住對方。他日前在廣州開騷，7、8月會去順德及江門，之後再回澳門及香港演出，也可以邀「兒子」 Archie做嘉賓。老婆黃翠如可會現身撐場？他說視乎老婆會否出外拍節目，不過早前廣州站個唱，翠如上台獻花，台下的掌聲比他唱歌時更大聲。

冼靖峰拍劇做足功課狂減33磅

阿蕭透露翠如正在科索沃拍節目，曬到似「黑妹」，又聽老婆分享遇到風趣的導遊，他笑說：「不知導遊是否靚仔，靚仔我就擔心喇，翠如無影相畀我睇！」冼靖鋒表示拍劇壓力大，特意減了33磅，事前也做足功課，但自知經驗不足，已做定心理準備可能被人鬧。有否向阿蕭請教演戲貼士？阿蕭即鼓勵道：「現場多觀察前輩演出，自然會投入和學習到。」

傅嘉莉考獲寶石鑑定師資格

傅嘉莉跟全劇演員初次合作，除與阿蕭演情侶，曹永廉又扮其長兄，都擔心遇到這兩個搞笑能手會忍不住笑，要靠前輩鄭則士鎮住他們，希望情况不會太失控。傅嘉莉稱今年是其豐收年，除了主演劇集出街，又考獲英國寶石鑑定師資格，年尾赴英國領取證書，會以前輩鄺美雲為學習對象。會否棄影從商？她說：「演戲和做寶石生意都會兼顧，去年買了一批瑪瑙石已升值四五倍，現在開了網店，下一步想開期間限定店。」

記者：鍾一虹