無綫新聞主播麥詩敏離巢做少奶奶 伍樂怡宣布退出娛樂圈專心從商

娛樂組

近日相繼有藝人離開無綫的消息，2010年參加《超級巨聲2》出道的陳國峰本月12日約滿後決定外闖，踏擂台打拳。

傳蔣志光去年約滿離巢

61歲蔣志光傳早於去年約滿，無綫官網的藝人名單亦沒有其資料，疑已離巢，蔣志光入行逾40年，1991年加入無綫至1997年離巢，兩年後再重返「娘家」，歌手出身的他曾創作經典金曲《相逢何必曾相識》，後來主力拍劇，也拍過近20套電影，劇集代表作有《降魔的》系列、《老表，你好hea！》、《白色強人》系列等。他在《降魔的2.0》中一人分飾多角，打造出TVB宇宙論，在不少觀眾心目中留下深刻印象。

蔣志光暫時已播出的最後一套無綫劇是《白色強人II》，尚有《破毒強人》未推出。蔣志光早前到馬來西亞舉行演唱會，獻唱《皇后大道東》時，落台跟觀眾近距離接觸，氣氛熱鬧。《明報》昨日聯絡蔣志光，至截稿前未有回覆。

伍樂怡盼將自家品牌帶到內地

伍樂怡近年獲無綫力捧，演出過劇集有《星空下的仁醫》、《金宵大廈2》、《超能使者》及《隱形戰隊》等。她在《青春不要臉》被指「神還原」小龍女一角，獲不少觀眾留意。她近日突然在社交網宣布退出娛樂圈，專心做生意。她留言︰「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。」她感謝一直喜歡她的大家，日後會在社交網多分享生活和文字。她指沒有做幕前比較隨心所欲，自由做想做的事，包括自己的生意、上班工作及旅行，更多時間和機會跟朋友聚在一起等，總括是更自由自在，可以控制自己的時間，也許這是她比較想的生活。她現在享受每天的忙碌，開心努力拼搏做好生意，希望將來有一天能把品牌帶到內地與大家分享。

伍樂怡出生自富裕家庭，父親及大哥經營內衣生意，在內地開設多間大型連鎖店，產品遠銷至世界各地，每年營業額約3916萬元。她在加拿大出世，2016年回流香港，翌年參選港姐後入行，近年創立滑水衣品牌，又與哥哥合資Bagel網店。2021年被爆與經營家族生意的富二代Fred低調拍拖。

麥詩敏︰花瓶裝滿的是汗水

無綫新聞主播麥詩敏上月透露在英國旅行時答應男友求婚，前日她在社交網留言︰「Goodbye，TVB！」宣布離巢。她表示從初時戰戰兢兢走入錄影廠，超緊張瘋狂「食螺絲」，到後來輕鬆駕馭每個工作，自信報新聞，這8年不容易，要離開工作8年的崗位更不容易。她指好多人認為主播是花瓶，但背後每一次練習、做功課，應對即時突發情况前的準備，是大家看不到的，「台上1分鐘，台下的確10年功，花瓶裝滿的，應該說是汗水？」她感激參與節目拍攝的機會，前輩、同事的教導，還有留意她的人。麥詩敏畢業於香港科技大學工商管理系，父親是1979年擔任《警訊》主持至1994年離開幕前轉職編導的麥振江。她分享與台前幕後同事的合照，髮型師好友留言指她將享福做少奶奶。