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娛樂

《造星V》王天宇鬧評判「滅燈」 網民狠批態度差自以為是

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》前晚播出一集，參賽者王天宇是街頭表演者，他的Instagram粉絲人數逾1.2萬人。他面試時不覺自己出名，每次演出有二三千元，但他是「月光族」，很快便花掉。他在排練《前傳》MV時曾遲到，甚至缺席綵排。他自彈自唱《畢竟深愛過》，原本獲評判Edward Chan及陳詠燊給兩盞藍燈，可躋身60強，但Edward Chan要求他用唱副歌方法唱一次主歌部分，最終未符合要求被「滅燈」，令王天宇跌入復活區。王天宇對此感到不忿，直言很嬲兼躁底，不覺自己咬字有問題，因普通話是他的母語，他自信說：「我講普通話一定多過佢講白話（廣東話）。」又自問實力不會差過某些60強選手。

王天宇的態度引起很多網民不滿，在討論區狠批他態度差、自以為是、不尊重人、愛掩飾。

公開對話截圖被質疑做騷

王天宇之後在Telegram群組中貼出與Edward Chan的對話截圖，向對方表示「好後悔」、「我喺度想同你講番聲，對唔住」等，獲對方回覆「Take it easy」。不過他公開的對話紀錄截圖不慎泄露Edward Chan的工作室地址，有網民質疑王天宇做騷，未得Edward Chan同意公開對話內容。王天宇最後刪走圖片，並於昨日凌晨在社交網留言道歉︰「對不起，曾經的我是一個不折不扣的壞人，而我將會用餘下嘅時間重新出發。」早在《造星V》公布94強名單後，王天宇已被人在討論區爆料，公開2021年7月的影片，指片中穿藍色日本餐廳工作服、疑似王天宇的男子在旺角街頭不斷用粗口挑釁另一名街頭表演者。

娛樂組

相關字詞﹕王天宇 ViuTV選秀節目《全民造星V

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