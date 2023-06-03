《造星V》王天宇鬧評判「滅燈」 網民狠批態度差自以為是

王天宇的態度引起很多網民不滿，在討論區狠批他態度差、自以為是、不尊重人、愛掩飾。

公開對話截圖被質疑做騷

王天宇之後在Telegram群組中貼出與Edward Chan的對話截圖，向對方表示「好後悔」、「我喺度想同你講番聲，對唔住」等，獲對方回覆「Take it easy」。不過他公開的對話紀錄截圖不慎泄露Edward Chan的工作室地址，有網民質疑王天宇做騷，未得Edward Chan同意公開對話內容。王天宇最後刪走圖片，並於昨日凌晨在社交網留言道歉︰「對不起，曾經的我是一個不折不扣的壞人，而我將會用餘下嘅時間重新出發。」早在《造星V》公布94強名單後，王天宇已被人在討論區爆料，公開2021年7月的影片，指片中穿藍色日本餐廳工作服、疑似王天宇的男子在旺角街頭不斷用粗口挑釁另一名街頭表演者。

娛樂組