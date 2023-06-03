周柏豪疑似更衣室冲涼照網上瘋傳 5年前曾自爆遭18歲青年偷拍

近日網上多個社交平台群組及討論區流傳樣貌跟周柏豪相似的男子冲涼時被偷拍的照片，該男子發現被偷影時露出愕然及尷尬神情，並立即以衣物遮掩身體。

網民批上載照片者缺德 有質疑真偽

不少網民看到照片後議論紛紛，有批評上載照片者十分缺德。有網民提到周柏豪曾於2018年自爆在更衣室內被偷拍，有猜測是否當時被偷拍的照片；亦有人指AI生成圖愈來愈逼真，質疑照片真偽，或將周柏豪的樣子Key落另一名男子身上。

當場抓住偷拍者確認刪除照片

周柏豪2018年2月在社交網站以標題「請正視」發文，透露自己在體育館的更衣室換衫時被18歲青年偷拍，他當場捉着對方並要求刪除照片，卻有旁人不禮貌罵他，指摘他不應該搞這麼多事；他感生氣，認為偷拍是嚴重罪行，必須讓偷拍者知道嚴重性。他當時在文中指，自己在體育館比賽後更衣，發現有人在門口附近偷拍他，他立即喝止，對方想逃跑，最後被當場抓住。他連番質問下，對方承認用手機偷拍他，當得知對方年僅18歲時，周柏豪告訴該青年：「你已是成年人，你要清楚知道自己能夠做什麼，不能做什麼！」之後他被在場一名人士罵，稱不要搞那麼多事，周柏豪氣憤表示這是很嚴重的刑事罪行，他要保護自己，亦要讓偷拍者知道嚴重性，否則日後可能釀成下一次的偷拍或更嚴重的罪行，他不能容忍。在確認偷拍照片刪除，對方清楚嚴重性及道歉後，周柏豪才讓對方離開。

周柏豪經理人︰已聯絡律師

昨日《明報》就網上流傳的照片聯絡周柏豪經理人公司，回覆表示︰「我哋已經聯絡咗律師，尋求法律意見，現階段不方便回應。我哋會保留一切的法律追究權力。多謝大家關心。」

周柏豪當年被偷拍後，翌年接受TVB娛樂新聞台訪問，分享工作時如何防偷拍，他舉例說，如工作安排一間房換衫，同事會檢查清楚有否鏡頭，側邊有否擺放奇怪東西。如果他離港工作，住酒店為防瘋狂粉絲入房追星，會檢查清楚衣櫃入面有無人，牀下底是否可以讓人躲藏，因他聽過前輩說，有瘋狂的人會躲在酒店的衣櫃入面等，然後走出來問可否簽名。

黃宗澤曾被偷拍全裸照

過往有不少藝人被偷拍私密照事件，但多是被傳媒偷拍，如鍾欣潼（阿嬌）2006年在馬來西亞登台，在後台換衫時被雜誌偷拍，她獲悉後激動落淚，演藝界舉行聲討大會。2011年王浩信與陳自瑤、黃宗澤與胡杏兒先後被雜誌刊登他們在寓所內親熱的偷拍照片，其中黃宗澤更被拍到全裸照。事後黃宗澤、王浩信與陳自瑤到個人資料私隱專員公署遞交投訴信。

娛樂組