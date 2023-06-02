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娛樂

【開箱】《西遊ABC》 楊紫瓊吳彥祖玩轉經典

【明報專訊】Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）監製兼執導，《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、關繼威、《荒原》吳彥祖、《華燈初上》劉敬等合演美劇《西遊ABC》（American Born Chinese），5月24日在影視串流平台Disney+上架，故事改編自美籍華裔作家楊謹倫的同名漫畫，透過把中國四大名著《西遊記》經典再造，道出華人移居西方後如何適應生活和文化轉變，難度不下於孫悟空取西經。

阻止牛魔王叛變

多得《奇異女俠玩救宇宙》揚威奧斯卡，令到出爐影后楊紫瓊、最佳男配角關繼威，以及許瑋倫及吳漢章有份演出的《西遊ABC》變得加倍矚目。新劇上架後，影評網站「爛番茄」觀眾好感度達86%，影評人更給予96%高分。全劇共分8集，故事由牛魔王密謀推翻玉皇大帝的政權說起，孫悟空（吳彥祖飾）的金箍棒本是對付牛魔王的最強殺著，怎料悟空的兒子孫維辰（劉敬飾）突然把它偷走並落入凡間，化身人類展開秘密行動。

有望開拍續集

另一方面，華裔男孩王進（王班飾）仍在努力適應美國校園和移民家庭的新生活，可是在種族和文化差異的衝擊下，顯得舉步維艱。某日他認識了插班生孫維辰，王進以為彼此背景相似，怎料對方是天神後裔，到凡間揭開孫悟空當年取得3卷西經以外，原來還有第4卷的秘密，亦是阻止牛魔王叛變的終極武器。為了取得卷軸，必先找上引路人，根據維辰夢境指示，此人正是王進，後者因此捲入神魔大戰。

《西遊ABC》結局頗為出人意表，當王進以為解決了牛魔王叛變，天上人間重回正軌之際，許瑋倫飾演石磯娘娘突然現身家中，一臉神秘地說：「如果你想再見爸爸媽媽的話，就跟我走！」暗示劇情尚未完結，且看何時宣布開拍第2季，繼續玩轉經典。

（明日再續）

相關字詞﹕劉敬 關繼威 吳彥祖 楊紫瓊 西遊ABC

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